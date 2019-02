Il Vaticano pubblica i nomi dei 300 preti pedofili che hanno agito nel Texas dagli anni ’50 ad oggi

Cosa ne pensa l’autore

Daniela Marella - Trovo sconvolgente che così tanti sacerdoti abbiano svolto esattamente l'opposto del loro compito Sicuramente non erano persone che tengono al bene degli altri: diversamente, non si sarebbero resi colpevoli di tali reati. È giusto pubblicare i loro nomi affinché si sappiano i numeri ed anche perché ci saranno tante vittime che non hanno mai denunciato l'accaduto e tanti genitori ignari di quanto accadesse ai loro figli. Finalmente, la Chiesa decide di affrontare il problema e non di ignorarlo.