Il maestro Fellini ricordato via francobollo a 100 anni dalla nascita

Secondo francobollo in arrivo per questo 2020: dopo il tributo ai 120 anni della Lazio Calcio, il ministero dello Sviluppo Economico farà uscire per il tramite di Poste Italiane, il 20 gennaio 2020, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo”, per rendere omaggio a Federico Fellini, nel centenario della nascita,

Il valore avrà un costo di 1,10 euro relativo al valore della tariffa B (primo porto interno fino ai 20 grammi di peso). Il francobollo stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in formato adesivo con tiratura di cinquecentomila unità racchiuse in fogli da quarantacinque pezzi. A curarne il bozzetto ci hanno pensato direttamente al Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La vignetta riproduce un autoritratto di Federico Fellini dal “Libro dei sogni”, un diario che il regista tenne dagli anni Sessanta fino al 1990, in cui ha annotato i suoi sogni sotto forma di disegni, all’insegna di un viaggio nella sua sconfinata creatività. L’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione del francobollo e sarà completata dalle scritte “FEDERICO FELLINI” e dalle date “1920 – 1993”.

Sicuramente in cantiere anche l’annullo speciale primo giorno ed i prodotti correlati (in particolare il bollettino descrittivo) che si troveranno, si spera, negli spazi e uffici filatelici di tutto il paese.

Anche dalla piccola Repubblica di San Marino è in programma un analogo omaggio nel corso di quest’ anno, ma non se ne sanno ancora la data e la composizione.

L’Italia invece ha già omaggiato in modo diretto il Grande Maestro, nel 2010 con un valore da 60 centesimi, ed in due occasioni, tramite due film, “Le notti di Cabiria” nel 1995 (750 lire per i cento anni della nascita del cinema), e per il cosiddetto “anno felliniano” (con due galli in frac, ispirati dal film “Ginger e Fred”) con un 41 centesimi uscito nel 2000.