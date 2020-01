S.S. Lazio: un francobollo per i 120 anni dalla sua fondazione

Come da programma del Ministero dello Sviluppo Economico prendono il via le emissioni filateliche 2020 che troveremo in vendita presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale. La prima uscità sarà a tema calcistico e riguarderà la Società Sportiva Lazio, la formazione del presidente Lotito e dell’allenatore Inzaghi (nella foto), nel 120° anniversario dalla fondazione, essendo stata fondata il 9 gennaio del 1900.

Il francobollo, che naturalmente apparterrà alla serie tematica “Lo Sport” avrà un costo di 1,10 euro relativo al valore della tariffa B (spedizione di primo porto fino ai 20 grammi in Italia). Il francobollo verrà stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in formato da 45 pezzi per foglio, in versione adesiva a tre colori più oro, per una tiratura di cinquecentomila esemplari curati dal bozzettista Gaetano Ieluzzo.

La vignetta riproduce, in alto, il logo della Società Sportiva Lazio e un pallone di calcio che lascia una scia nella sua corsa; al centro campeggia il numero 120, ad indicare gli anni trascorsi dalla fondazione della Società. Completano il francobollo la leggenda “120° ANNIVERSARIO S.S. LAZIO S.p.A.”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Come previsto dalle linee guida per l’emissione delle carte valori postali, l’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione del francobollo. Accanto al dentello Poste Italiane realizzerà il tradizionale annullo primo giorno che naturalmente sarà in uso nella città capitolina, con le cartoline ed il bollettino descrittivo.

Le emissioni a tema calcio sono oramai una tradizione: sin dagli anni ’80, infatti, ogni anno si emette un tributo alla formazione che vince lo scudetto ed ultimamente anche per questi “centenari”, anche se a volte – come in questo caso – non si tratta di cifre tonde; ultimamente abbiamo visto un francobollo celebrativo per l’Inter ed uno per il Genoa, nel 2020 avremo anche l’anniversario dei 100 anni del Cagliari.