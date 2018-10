L’ Inter avrà un nuovo francobollo celebrativo

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato le prime indicazioni sul francobollo che uscirà il prossimo 12 ottobre per festeggiare i 110 anni di vita di uno dei club più importanti della storia calcistica italiana. Il Football Club Internazionale Milano che è nata nel marzo del 1908 ed è già stata oggetto di altri francobolli in passato, da molti anni infatti viene emesso un tributo alla formazione che vince lo scudetto (da sette anni questo privilegio è a favore della Juventus e l’ultimo in questo senso è uscito lo scorso mese di luglio).

Il francobollo appartenente alla serie tematica “lo Sport” avrà valore di tariffa “B” pari a 1,10 euro con bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e tirato in fogli da 45 esemplari per una tiratura complessiva di novecentomila esemplari.

L’immagine del francobollo naturalmente, seguendo le linee guida, sarà comunicata solo il giorno dell’emissione ma la cosa che si sa è che la vignetta riproduce il logo del 110° anniversario della fondazione.

Il francobollo nero azzurro segue anche il precedente di inizio settembre che ha inteso ricordare i 125 anni del Genoa Cricket and Football Club. Cosi come altri valori a tema calcistico in questo 2018 hanno ricordato i 120 della fondazione della federazione giuoco calcio, mentre due altri arriveranno il 12 novembre per il Centro tecnico federale di Coverciano (Firenze) ed Associazione italiana calciatori nel sessantesimo e cinquantesimo anniversario delle fondazioni ed ancora a fine dicembre un altro ricorderà il “campione del mondo” Vittorio Pozzo, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del calciatore, allenatore e giornalista.

Naturalmente per tutte queste emissioni come tradizione da parte di Poste Italiane, che porrà in vendita i francobolli tramite i loro sportelli ed uffici postali arriveranno anche il timbro speciale del primo giorno di emissione (per l’Inter sarà in dotazione al filatelico di Milano) che potrà essere apposto nelle cartoline speciali.