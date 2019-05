Il 16 maggio Messina ricorda un Santo cittadino

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Triolo - La figura del sacerdote Sant'Annibale a Messina è una figura importantissima per l'opera svolta in vita e per quella dei suoi figli che ne conservano ancora lo spirito; si sta via via nel tempo riscoprendo, tanto è vero che i fedeli di anno in anno aumentano, soprattutto da quando - quindici anni or sono - è stato elevato agli onori della canonizzazione da Papa Giovanni Paolo II.