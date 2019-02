Grazia Di Nicola si sfoga alle Iene: "Le mie figlie hanno detto che sono Satana"

Grazia di Nicola, una testimone di Geova, doveva scegliere se accettare la trasfusione di sangue o morire; la donna ha scelto di ricevere una emotrasfusione e ed è per questo che le tre figlie, secondo la versione della donna raccontata al programma televisivo Le Iene, l’hanno abbandonata. La scelta è stata anche fonte di numerose critiche da parte di tante altre persone.

I medici erano stati franchi con lei: “Se non accetterete di farvi trasfondere, morirete quasi certamente“. Una sentenza medica che ha convinto la donna a mettere da parte i suoi precetti religiosi e ad accettare la terapia emotrasfusionale sebbene i testimoni di Geova rifiutano questa pratica.

La storia

Due anni fa a Grazia fu diagnosticato un tumore che “Ha creato un’emorragia interna e mi sono ritrovata a un bivio: accettare una trasfusione oppure morire”. La donna si è detta a questo punto che non poteva essere possibile che Geova volesse la sua morte. Per questo motivo, Grazia ha deciso di acconsentire all’operazione che le ha salvato la vita.

Questa sua scelta, però, ha avuto delle conseguenze dolorose poichè è stata dissociata dai testimoni di Geova e considerata da loro “consegnata a Satana”, perchè ha accettato qualcosa che le ha salvato la vita. Anche le figlie non hanno approvato la sua scelta e per questo l’hanno abbandonata decidendo di lasciare casa. La donna non vede più le figlie da due anni che le hanno anche detto “Sei una vergogna umana, sei Satana”.

Roberta Rei, inviata delle Iene, ha tentato di rintracciare le due figlie ma è stata allontanata e minacciata. Una delle due figlie ha dichiarato: “Ho dubitato a volte di essere felice che ora mia mamma sia viva” ed aggiunge “Era una persona meravigliosa, poi è cambiata”. Solo perché ha scelto di vivere.