Ferrara: mascherato da Bertinotti lancia frecce con la balestra al vicino

Usa una maschera di Fausto Bertinotti per lanciare delle frecce contro la finestra di un vicino, poi tenta di investire i carabinieri intervenuti per arrestarlo. Non è uno scherzo quello che vi stiamo raccontando, ma un fatto di cronaca realmente accaduto nelle scorse ore in provincia di Ferrara. Non era la prima volta che accadeva che l’uomo lanciava dardi contro la finestra della sua vittima, ma fino ad oggi l’aveva sempre fatta franca.

L’uomo, un operaio 41enne di Bondeno, ha pensato a questo particolare stratagemma per evitare di farsi riconoscere; una maschera da carnevale raffigurante l’ex Presidente della Camera dei Deputati – ed ex segretario di Rifondazione Comunista – Fausto Bertinotti. Un mascheramento che però stavolta non gli è servito a molto, visto che è stato prontamente fermato dalle forze dell’ordine, e così assicurato alla giustizia.

I problemi tra vicini, si sa, sono molto frequenti e all’ordine del giorno; le occasioni per far litigare vicini di casa e condomini non mancano mai e purtroppo proprio a causa di queste querelle si assistono a delle crescenti escalation di violenza. Un banale screzio può quindi degenerare e dare il via a una sequenza di atti vandalici e di vere e proprie molestie che, come in questo caso, sono cessate solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine.