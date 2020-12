Famiglia ecuadoregna distrutta nell’incidente sulla tangenziale ovest di Milano: il cordoglio del Consolato dell’Ecuador

Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Mi ha lasciato senza parola la notizia del tragico incidente avvenuto sulla tangenziale ovest di Milano. Riposino in pace i tre membri della famiglia Cevallos Macas che, purtroppo, non sono sopravvissuti allo schianto e auguri di pronta guarigione ai loro due figli, che versano in gravi condizioni. Speriamo che, almeno loro, riescano a farcela.