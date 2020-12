Milano, incidente in tangenziale ovest: deceduti madre, padre e la loro figlia di 12 anni

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri 5 dicembre sulla tangenziale ovest di Milano, precisamente all’altezza di Rozzano, in direzione di Genova. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, il sinistro ha coinvolto tre auto. Le cause dello scontro sono ancora tutte da accertare con precisione.

Durante l’impatto sono morte una mamma di 39 anni, sua figlia di 12 anni e anche il padre 41enne. Quest’ultimo, viste le sue gravi ferite, è stato trasportato in codice rosso presso l‘ospedale Humanitas di Rozzano: per l’uomo non vi è stato nulla da fare in quanto è spirato in tarda serata, così riferisce l’agenzia Ansa.

Rimangono in gravi condizioni due altri figli della coppia, un 16enne e una bambina di 10 anni. Secondo quanto riferisce Milano Today la 12enne, subito dopo lo scontro, era stata trasferita in ambulanza all’ospedale San Paolo, ma purtroppo qui è deceduta poco dopo. Al momento del sinistro i cinque famigliari erano a bordo della loro Honda Jazz: su un’altra delle macchine coinvolte viaggiava una persona di 41 anni trasportata in codice giallo sempre al nosocomio Humanitas per essere sottoposto a tutte le cure del caso.

L’auto completamente distrutta

Come già detto in apertura, sono ancora al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato all’incidente. Come si vede dalle immagini pubblicate dai giornali locali, in particolare da Milano Today, la Honda Jazz dove viaggiava la famiglia è andata completamente distrutta. Gli altri veicoli coinvolti hanno subito grossi danni. Sul posto, nei momenti successivi al sinistro, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi del caso. I Vigili del Fuoco hanno proceduto ad estrarre dalle lamiere le persone rimaste intrappolate nella Honda.

Erano circa le 20.00 di ieri 5 dicembre quando gli automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme, informando le autorità che sulla tangenziale ovest si era verificato un incidente abbastanza grave. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari su questa triste vicenda, e anche le condizioni degli altri due minori ricoverati in ospedale.