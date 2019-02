Fabrizio Corona dovrà lasciare la casa di via De Cristoforis, a Milano, entro 120 giorni; l’abitazione è stata confiscata dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese quasi un anno fa. Ora negli atti del Tribunale di Sorveglianza è chiaro l’avviso di sfratto da parte dell’Agenzia del Demanio.

Il Tribunale di Sorveglianza il 30 novembre, confermando l’affidamento terapeutico per dipendenza dalla cocaina, aveva indicato come suo domicilio, quella casa nonostante fosse già stata confiscata.

Richiesta la revoca dell’affidamento

Pare che l’avviso di sfratto risalga al 15 febbraio; in quell’occasione, l’Agenzia del Demanio avrebbe comunicato a Corona di lasciare “entro 120 giorni” la casa vicino a Corso Como, non possedendo alcun titolo per abitarci, tenendo conto anche che l’abitazione nell’aprile 2018 è stata confiscata ed appartiene allo Stato.

La Procura generale qualche settimana fa ha depositato presso gli uffici dei giudici della Sorveglianza una richiesta di revoca dell’affidamento, motivandola con il fatto che Corona, in cura per dipendenza dalla droga, a fine anno si è recato nel boschetto della droga di Rogoredo, in periferia sud di Milano. Qui, per una trasmissione televisiva, ha fatto finta di acquistare stupefacenti anche se nel suo programma terapeutico c’è il divieto di frequentare questi ambienti. Inoltre, l’ex paparazzo ha violato quanto ordinato anche il 13 febbraio, occasione in cui ha girato un nuovo video.

L’udienza, al Tribunale di Sorveglianza, per decidere la revoca o l’affidamento non è ancora stata fissata; l’Avvocato generale, Nunzia Gatto, ha infatti fatto ricorso alla Suprema Corte, contro la conferma dell’affidamento. Tra gli atti in mano della Procura generale c’è anche una relazione dei carabinieri che riguarda un presunto collaboratore di Corona in possesso di una pistola probabilmente rubata. L’uomo, che si trovava con Corona nel “boschetto” per alcune riprese, è stato aggredito in quell’occasione.