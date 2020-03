Due voci interessanti nei primi francobolli del 2020 da San Marino

Qualche che giorno fa sono state anticipate le prime uscite di San Marino: oggi la nostra attenzione va a due serie in particolare. Nello specifico, in piena emergenza Coronavirus, appare un’uscita quanto meno di impatto, che aderisce ad ActNow, la campagna “Azione per il Clima”.

Il 26 marzo sarà posto in vendita dall’ufficio filatelico numismatico un titolo che rivedremo anche nel calendario italiano, dedicato alla Sostenibilità ambientale. Titolo che si compone di un foglietto formato da un valore da euro 2.50 che sarà curioso vedere come ben nove “chiudilettera” per una tiratura massima di 80.000 esemplari stampati dalla Cartor Security Printing.

Il foglietto, è diciamo cosi, una sorta di decalogo in quanto riporta a sinistra l’elenco delle dieci azioni utili alla sostenibilità ambientale: “1. Fai la doccia in 5 minuti”, rappresenta una figura sotto la doccia, “2. Usa meno l’auto”, che è il francobollo vero e proprio vede una persona in bicicletta, inserita all’interno di un cerchio, “3. Riduci il consumo di carne” riporta un frutto di avocado con forchetta e coltello, “4. Mangia prodotti locali” illustra un banco del mercato, “5. Ricicla” mostra una persona che getta una bottiglia in un contenitore per la raccolta differenziata del vetro, “6. Spegni le luci” rappresenta lo spegnimento manuale di un interruttore, “7. Stacca le spine” raffigura una spina staccata dall’interruttore, “8. Riempi e riusa” riporta una mano che regge un bicchiere, “9. Moda senza sprechi” raffigura un abito appeso ad un attaccapanni ed infine “10. Usa la tua busta” rappresenta una persona con una borsa per la spesa.

L’ immagine del foglietto non è stata ancora resa nota, ma certo un pizzico di curiosità non manca visto il tema e la composizione. Altra voce “curiosa” sarà quella dedicata agli animali (che qui vengono visti in chiave spiritosa come suonatori di strumenti musicali) con quattro francobolli dal costo di €0.10, €0,50, €0.70 ed €2.20 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio per una tiratura di 30.000 serie complete.

La serie è nello specifico dedicata ad una gatta violinista, una cavalla arpista, un pappagallo con il corno postale, un cane bassista. Altre voci già descritte in precedenza sono Federico Fellini per il suo centenario di nascita, con un valore da 1.10 euro tirato in trentamila pezzi che riproduce un disegno autografo dell’autore che mostra lui stesso in braccio alla statuetta del premio Oscar alla carriera; ed i 500 anni della morte di Raffaello con un foglietto da 3.30 euro. Completano la lista Europa quest’anno dedicata alle “Antiche tratte postali” e la 93a Adunata Alpini Rimini – San Marino 2020.