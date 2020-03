In arrivo da San Marino i primi francobolli del 2020

Anche il mondo della filatelia è un po’ “sottosopra” a causa del coronavirus: sono state sospese tutte le manifestazioni ma non le uscite previste per i francobolli. Nei giorni 24 e 26 marzo, quando era in programma la manifestazione “Milanofil”, la piccola repubblica di San Marino aveva messo in cantiere l’emissione delle prime serie di francobolli previsti per questo duemilaventi. Uscite che comunque saranno rispettate.

A vedere la lista troviamo subito due commemorazioni che destano interesse non solo tra i collezionisti ma che escono dai confini per arrivare a molti appassionati ad iniziare con l’omaggio a Federico Fellini (gia celebrato dall’Italia a gennaio) per il suo centenario di nascita. Un valore da 1,10 euro tirato in trentamila pezzi con fogli da venti, che riproduce un disegno autografo dell’autore che mostra lui stesso in braccio alla statuetta del premio Oscar alla carriera con la sigla “© Federico Fellini, by SIAE 2019”.

Si prosegue con i 500 anni della morte di Raffaello con un foglietto che riporta l’affresco “Madonna di Casa Santi” dal costo di 3,30 euro, tirato anche in questo caso in trentamila pezzi, con immagini realizzate per gentile concessione dell’Accademia Raffaello di Urbino.

Altre voci ci parlano della 93a Adunata dell’Associazione Nazionale Alpini Rimini- San Marino che si terrà a Rimini dall’8 al 10 maggio 2020, con due francobolli da 2,50 euro di facciale, racchiusi in un foglietto con complessivi ottantamila pezzi, anche in questo caso grazie alla gentile concessione dell’ Associazione Nazionale Alpini.

Ancora, il tradizionale giro comune “Europa” quest’anno dedicato alle “Antiche tratte postali” con due valori, da € 1,10 e 1,15, in fogli da 12 francobolli, per una tiratura massima di sessantamila serie.

Altre due serie interessanti ed originali saranno certamente “Animali”, 4 valori da € 0,10, € 0,50, € 0,70 ed € 2,20, in fogli da 12 francobolli, con bandella a sinistra del foglio per una tiratura di trentamila serie. Ed un’altra serie è prevista per il 26 marzo, dedicata alla sostenibilità ambientale.