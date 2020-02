Dramma al Carnevale di Sciacca: bimbo di quattro anni muore cadendo da un carro allegorico

Una tragica notizia arriva da Sciacca, nell’agrigentino, dove un bambino di quattro anni, che stava partecipando con i suoi genitori alla tradizionale sfilata di Carnevale, è morto cadendo bruscamente da un carro allegorico. Il triste fatto si è verificato nella serata di venerdì 21 febbraio in Via Figuli, poco prima dell’ingresso nella piazza Mariano Rossi, nelle prossimità del centro.

La nota manifestazione, che annualmente richiama in città l’attenzione di decine di migliaia di persone, è stata subito annullata dal sindaco Francesca Valenti. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il piccolo Salvatore Sclafani è stato messo dal padre sul carro fermo per scattare alcune foto, ma improvvisamente il trattorista ha messo in movimento il carro cosi da far precipitare il bambino che ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto.

Il carro coinvolto nell’incidente è “Volere Volare”, creato dall’associazione “E ora li femmi tu”. Il bambino è stato immediatamente soccorso dal padre che, prendendolo in braccio e correndo disperato, è riuscito a raggiungere un’ambulanza in servizio nella zona. Arrivati all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca non c’è stato modo di salvare il bambino.

In un attimo l’allegra manifestazione si è trasformata in un clima cupo e pesante: la gente smarrita veniva allontanata dal carro in questione da alcuni volontari della Croce Rossa che si sono attivati per placare gli animi sconvolti dei partecipanti. Successivamente, gli agenti della polizia e dei carabinieri si sono recati sul posto per mettere ordine e avviare i primi controlli.

Attualmente la polizia sta indagando su questo drammatico incidente che ha spento la vita del piccolo Salvatore e la procura ha aperto un’inchiesta per accertare le conseguenze della morte e attribuire le dovute responsabilità. Un incidente analogo si è verificato, lo scorso anno, a Bologna quando il piccolo Gianlorenzo Manchisi è morto a due anni cadendo da un carro durante la sfilata di Carnevale.