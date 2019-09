Cosenza: il bimbo, colpito con un calcio dal fratello di un pentito della camorra, non dorme, ha paura e si chiede perché

“Per due giorni non è riuscito a dormire. Era terrorizzato, piangeva continuamente. Mi chiedeva ‘cosa ho fatto di sbagliato, papà?’“, il padre di Rayem, il piccolo immigrato, aggredito perché cercava di vedere una neonata dentro la sua carrozzina, in un’intervista di Alessia Candito pubblicata su Repubblica.it, ha spiegato tutto il suo rammarico e la difficoltà a dare delle risposte a suo figlio.

Secondo le ultime notizie, l’aggressore del piccolo Rayem è il fratello di un pentito di camorra che vive in un luogo protetto. Stessa sorte, un luogo protetto fuori della Calabria, tocca ora alla coppia, denunciata per lesioni personali aggravate.

La reazione del padre di Rayem

Rayem, il bimbo di tre anni preso a calci martedì scorso, è nato a Cosenza dove i suoi genitori vivono da oltre vent’anni. Nel 1995, Bouazza Toubi, il padre del bambino aggredito, è arrivato in Italia e si è sempre trovato bene: per questo si chiede come sia potuta accadere aggressione simile in centro, a Cosenza.

Il padre riferisce che il bimbo ora sta abbastanza bene, avverte ancora il colpo, i lividi e le contusioni sono evidenti, ma i medici che lo tengono sotto controllo affermano “che non c’è nulla di preoccupante, per fortuna”. Ciò che preoccupa invece è lo stato d’animo del piccolo, che chiede perché e non capisce, e quello dei suoi fratelli da quel giorno “inquieti, arrabbiati“.

Bouazza alla giornalista ha spiegato che non riesce a convincersi che sia potuto accadere un fatto del genere e, quando il figlio Housama gli ha spiegato i fatti, non riusciva a crederci, perché nei vent’anni e più vissuti in Italia, non gli era mai successo un fatto tanto grave. La città, spiega il padre del bimbo, gli è stata molto vicina e si è mostrata coraggiosa, come la ragazza che su Facebook ha denunciato il fatto. Ed ora che l’aggressore è stato trovato, anche la famiglia di Rayem è più tranquilla.

Per Bouazza Toubi, resta la domanda di fondo: “vorrei capire come ha fatto, proprio lui che ha una figlia, che la stava portando in giro in passeggino, a prendersela con un piccolino di tre anni”. È già incomprensibile l’aggressione senza motivo di un adulto ma, se può accade a un bambino piccolo, è intollerabile.