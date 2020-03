Coronavirus, il giornalista Renato Coen è risultato positivo

Il famoso giornalista di “Skytg24” Renato Coen è risultato positivo al test del Coronavirus, a dare l’annuncio è stata la stessa testata presso cui lavora. L’inviato ha avuto modo di spiegare quali sono stati i primi sintomi: “L’altra sera ho accusato febbre e tosse, che sono i sintomi del virus, così ho deciso immediatamente di sottopormi al test”.

Coen ha spiegato come è andata la situazione e ieri mattina gli è arrivato il risultato del test con un esito positivo al Covid-19. Il giornalista ha fatto intendere che si sta valutando il modo in cui procedere, attraverso la valutazione fatta dai medici. Queste sono le parole al riguardo di Renato Coen che resta in attesa della decisione: “Ora i medici stanno valutando il quadro clinico”.

Il secondo caso nel mondo dell’informazione reso pubblico

Allo stesso tempo ha sottolineato che, sul lavoro, non aveva avuto contatti con persone magari risultate positive al test del Coronavirus. Ha posto l’accento sull’ultimo servizio che l’ha visto impegnato nel capoluogo lombardo: “L’ultimo servizio l’ho fatto davanti al carcere di San Vittore a Milano quando è esplosa la rivolta”.

L’emittente di Sky tg24 ha voluto precisare che le condizioni di Coen non sono preoccupanti, attraverso queste parole: “Il giornalista si trova comunque in buono stato di salute”. Renato Coen è uno dei punti fermi di Sky tg 24, dove lavora da quasi diciotto anni, occupandosi in particolar modo della redazione esteri.

Si tratta del secondo caso che è stato reso pubblico dai giornalisti, dopo l’annuncio del giornalista e conduttore della trasmissione “Quarta Repubblica”, Nicola Porro. Sono arrivate anche le dichiarazioni del direttore di Sky tg24 che si è concentrato intorno a questa emergenza: “Sin dall’inizio di questa crisi sanitaria, siamo in prima linea attraverso collegamenti, storie, racconti, approfondimenti”. Infine De Bellis ha voluto ringraziare tutta la redazione di Sky Tg24 e Sky Sport per l’impegnato in questo momento così critico.