Coronavirus: Borrelli negativo al tampone

Angelo Borrelli è negativo al tampone per il coronavirus. Il capo della Potezione civile aveva destato la preoccupazione di tutto il paese per il suo malessere.

Ieri, infatti, il dipartimento di Protezione Civile aveva annunciato che Borrelli non sarebbe stato presente al consueto bollettino delle ore 18 in cui vengono diramati i dati ufficiali dei nuovi contagi, dei guariti e dei deceduti ma anche una panoramica sulla situazione attuale del nostro paese durante l’emergenza coronavirus.

In una nota del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha dichiarato che “attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale” e quindi continuerà il suo lavoro da casa rimanendo sempre in contatto con l’unità di crisi che coordina e con il comitato operativo.

Una buona notizia dopo quella più funesta di Bertolaso positivo al Coronavirus che ieri è stato anche ricoverato al San Raffaele di Milano. Anche le sue condizioni al momento non destano preoccupazione nonostante la positività al contagio da Covid 19.

Presto, quindi, Borrelli tornerà ad aggiornarci in conferenza stampa su ciò che accade in questo momento nel nostro paese. Per adesso, però, rimarrà in isolamento per riprendere le forze e tornare in campo con le energie di sempre.

Una bella notizia finalmente dopo tante novità negative che coinvolgono personaggi famosi, attori, calciatori o esponenti politici. Nel nostro paese, intanto, sembra continuare quella lieve flessione del numero dei contagi che lascia intravedere un po’ di luce intorno al tunnel e riaccende la speranza di poter uscire da questa situazione di emergenza quanto prima.