Consigliere si dimette dopo la bufera su una sua frase " Per salvaguardare i vecchietti stiamo rovinando i giovani"

In un giorno molto triste per l’Italia, in cui si contano 853 morti in 24 ore, Niccolò Fraschini è entrato nella bufera dopo aver postato un suo pensiero non molto apprezzato. Il consigliere comunale di Pavia, infatti, ha postato una frase sul famoso social network Facebook dicendo “Ormai questo piagnisteo sulle vittime, penso che abbia stufato tanti italiani. sono nove mesi che non pensiamo ad altro, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando sul lungo termine la vita di un sacco di giovani“.

Fraschini ha concluso con un’esaltazione verso Darwin, il quale ha scritto la teoria dell’evoluzione. Secondo Darwin, infatti, l’evoluzione della specie è data attraverso la selezione naturale. Ciò era stato scritto in risposta al commento di un altro utente. Le forti parole del consigliere non sono passate inosservate sul web, e in molti gli hanno risposto, tant’è che poi ha deciso di cancellare il messaggio.

Ciò non è bastato a placare le polemiche dei cittadini. Il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, si è schierato contro queste affermazioni ed ha invitato il consigliere ad esprimersi con minor foga e prestate attenzione a ciò che viene portato sul web. L’ex primo cittadino, Alessandro Cattaneo, lo ha invitato alle dimissioni dicendo che non è l’uomo adatto per rappresentare il comune. Niccolò Fraschini ha accolto l’invito dell’ex primo ministro ed ha dato le sue dimissioni.

Fraschini, inoltre, si è difeso dicendo che le sue parole sono state strumentalizzate ed estrapolate dal contesto. Ha chiesto scusa a coloro che si sono sentiti offesi ed ha precisato che per lui la tutela degli anziani è doverosa ma non dev’esser a spese dei giovani che rischiano il futuro.

Purtroppo Fraschini aveva fatto parlare di sé anche per delle frasi razziste pronciate poco tempo fa. Aveva affermato che i napoletani hanno l’immondizia nelle strade, i francesi non hanno il bidet ed i romeni hanno bambini che vivono nelle fogne di Bucarest. Il suo pensiero era stato pubblicato sui social ma è stato prontamente rimosso.