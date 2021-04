Cede un’impalcatura nel cantiere edile: muore un giovanissimo operaio

Mattia Battistetti, giovane operaio di 23 anni, ha perso la vita questa mattina a Montebelluna, in provincia di Treviso, in seguito al crollo di un’impalcatura. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, il ragazzo stava lavorando in un cantiere edile situato in via Magellano, quando all’improvviso la pesante struttura ha ceduto, questo per motivi che sono ancora tutti in fase di accertamento. Il giovane lavorava per una ditta specializzata nella messa in posa di ponteggi.

Il dramma si è verificato intorno alle ore 8:30 del mattino. A dare l’allarme sono stati i suoi colleghi: sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero. Per il giovane però non vi è stato nulla da fare, in quanto erano troppo gravi le ferite e le lesioni riportate durante il crollo dell’impalcatura. Sul caso sono in corso le relative indagini da parte delle forze dell’ordine, che mirano a chiarire quanto avvenuto.

Genitori sotto choc

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori del nucleo Spisal dell’Ulss 2. Saranno proprio costoro ad eseguire l’inchiesta, questo anche per verificare che siano state rispettate le normative di sicurezza sui posti di lavoro. I genitori del 23enne sono stati avvisati subito di quanto avvenuto e si sono recati sul posto.

Scene di disperazione si sono vissute all’arrivo dei congiunti di Mattia: i genitori, infatti, hanno avuto un malore, questo a causa dello choc provocato dal dramma. Il ragazzo viveva nella frazione di San Gaetano, sempre a Montebelluna. La città intera è sconvolta da questo drammatico incidente sul lavoro.

Sempre stamattina si è verificata una tragedia simile ad Alessandria, dove un operaio che stava lavorando all’interno di un cantiere Amazon è stato travolto dal crollo parziale della struttura. Anche per lui non vi è stato nulla da fare. Tutti questi incidenti sul lavoro, quello di Montebelluna è il quarto in tre giorni nel nord Italia, avvengono a pochissime ore di distanza dalla festa del primo maggio, dedicata appunto ai lavoratori di qualsiasi settore.