Crollo in un cantiere Amazon: morto un operaio, altri tre feriti

Un operaio è morto e altri tre sono rimasti feriti durante un crollo avvenuto in un cantiere Amazon ad Alessandria. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, in particolari Fanpage, sarebbe venuta giù una parte della struttura. Le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare con precisione. Il cantiere della logistica dove è avvenuto il dramma si trova dietro il polo commerciale Marengo Retail Park. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i Vigili del Fuoco, oltre ai sanitari del 118. I medici non hanno potuto far altro che constare l’avvenuto decesso dell’operaio.

Gli altri tre feriti sono stati trasportati in ospedale d’urgenza, questo in modo da essere sottoposti a tutti gli esami del caso. Le forze dell’ordine, insieme ai tecnici dello Spresal, hanno eseguito i rilievi del caso. A rendere nota la notizia dell’incidente è stato lo stesso 118. “Si tratta di un incidente terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle persone coinvolte. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità” – così ha dichiarato il colosso Amazon in una nota.

Tante le morti sul lavoro

Quello delle morti sul lavoro è un fenomeno che interessa tutto il nostro Paese. Ogni anno sono molte le persone che perdono la vita mentre si trovano sui luoghi dove prestano solitamente servizio. Quando stamattina è avvenuto il crollo all’interno dello stabile i soccorsi sono scattati immediatamente.

Si tratta del terzo incidente del genere che accade in questi giorni in Piemonte. Negli scorsi giorni il 56enne Pierluigi Saporiti, è morto schiacciato da un container sotto gli occhi impietriti del fratello. I due stavano completando i lavori di rimozione di alcune lamiere con una pala meccanica: all’improvviso il container è crollato travolgendo il 56enne.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto ad Alessandria questa mattina. La notizia di quanto avvenuto si è sparsa in tutta la città piemontese, destando sgomento e apprensione tra gli abitanti, ma anche tra familiari e conoscenti delle persone coinvolte.