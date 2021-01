Caso Roberta Siragusa: per Pietro Morreale si è data fuoco da sola

Il19enne Pietro Morreale, che domenica ha fatto ritrovare il corpo senza vita e semicarbonizzato della 17enne Roberta Siragusa, in un dirupo, nelle campagne di Caccamo, in provincia di Palermo, sostiene di non averla uccisa.

Il giovane, su cui pende l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, in attesa dell’udienza di convalida di fermo, si è difeso dicendo che la vittima si sarebbe data fuoco da sola con una bottiglia di benzina, gettandosi nel dirupo, tanto che per salvarla lui si sarebbe ustionato una mano.

Le parole del pm

Il pm, nel provvedimento di fermo, scrive che l’indagato ha prima tentato di spegnere le fiamme e soccorrere Roberta ma poi è svenuto. Ancora sotto shock, ha abbandonato il cadavere nel luogo del rinvenimento per ritornare a casa, attendendo il risveglio dei suoi per raccontar loro la sua versione dei fatti.

Il pm stesso, però, precisa che la ricostruzione dei fatti fornita da Pietro Morreale, contrasta totalmente con quanto accertato dalle indagini effettuate finora.

Le telecamere

Il pm scrive che dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, in particolare dalla telecamera di un’abitazione in contrada San Rocco, che conduce al luogo del rinvenimento, unica via di accesso di Caccamo, e dalla visione dei filmati, è stato accertato che la Fiat Punto di Morreale sia transitata per 2 volte lungo la strada. I video mostrano la Fiat Punto effettuare un primo passaggio verso il luogo del ritrovamento del cadavere alle 2:37 per poi ritornare alle 2:43.

Successivamente si nota un secondo passaggio della medesima auto alle 3:20 con rientro alle 3.40…circostanza, questa, che non ha trovato riscontro nella versione fornita dall’indagato.

In queste ore, comunque, sono in corso ulteriori accertamenti che potrebbero condurre alla ricostruzione della vicenza così da dimostrare la piena colpevolezza dell’indagato. Stando ai racconti degli amici della coppia, Pietro e Roberta sabato si sono recati ad una festa, litigando davanti a tutti.