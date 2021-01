Macabra scoperta a Palermo: ritrovato cadavere di una 17enne parzialmente carbonizzato

Siamo nella zona di Monte San Calogero, a Caccamo, in provincia di Palermo, che stamattina è sotto choc per una notizia diffusasi immediatamente tra i media locali.

Proprio qui è stato trovato, in un burrone, il cadavere della 17enne Roberta Siragusa, questo il nome della giovane vittima, parzialmente carbonizzato. Il fidanzato, il 19enne Pietro Morreale, ha avvertito i carabinieri della stazione locale, indicando il posto esatto in cui si trovava il corpo senza vita e parzialmente bruciato di Roberta. Questo tragico ritrovamento ha tutti i contorni di un giallo.

Gli accertamenti

Il fidanzato, intorno alle 9:30 di stamattina, 24 gennaio 2021, si è presentato in caserma con il padre e l’avvocato, conducendo i militari fino al burrone. Adesso in contrada Monte Rotondo di Caccamo sono al lavoro i vigili del fuoco ed i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche di Palermo, per l’esecuzione dei rilievi. Sul luogo sono arrivati anche il medico legale e il pm di turno.

Le indagini saranno condotte dalla procura di Termini Imerese. Già ieri sera, del caso si era occupata la procura per i minorenni di Palermo, dopo la segnalazione della scomparsa della ragazza, fino a questa mattina, quando si è avuta la drammatica svolta che ha lasciato sotto choc i palermitani e gli abitanti di Caccamo . Gli investigatori, in queste ore, stanno sentendo sia il 19enne che altri giovani, per tentare di ricostruire quanto accaduto ieri sera.

Secondo Adnkronos e diversi quotidiani locali, Pietro Morreale avrebbe confessato l’omicidio ai militari, dicendo: “L’ho uccisa e ho nascosto il cadavere”. Ennesimo caso di femminicidio? Nelle prossime ore, dall’interrogatorio effettuato al giovane dal pm, si potrà scoprire molto di più su quanto accaduto alla povera Roberta, ricostruendo i fatti che hanno portato a ritrovare il suo corpo senza vita, stamattina, in quel dirupo e soprattutto si scoprirà chi è stato il suo omicida.