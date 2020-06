Burioni contro "Le Iene": accetto il confronto, ma solo con Bassetti e Crisanti

Roberto Burioni accetta il confronto sul presunto conflitto di interessi in merito alla sua posizione sui vaccini anti-Covid. Lo farà solo con il prof. Matteo Bassetti e con il Prof. Andrea Crisanti, “che hanno partecipato alla trasmissione delle Iene dove sono stato gravemente diffamato”; così scrive sul suo profilo Facebook il noto virologo Roberto Burioni, travolto da una bufera di polemiche nel programma Mediaset.

Non è la prima volta che il professor Burioni è accusato di avere posizioni scientifiche condizionate dalla sua attività di produzione di anticorpi monoclonali umani presso Pomona Ricerca, azienda farmaceutica di cui è consulente scientifico da molti anni e dalla collaborazione con la Fondazione Lorenzini, in merito alla sensibilizzazione sui vaccini. Oltre un mese fa è il dottor DeDonno, il medico che utilizza il plasma dei donatori per curare il virus, si è mostrato contrariato sulla denigrazione del suo metodo, per favorire l’utilizzo di plasma sintetico, fatto proprio con anticorpi monoclonali.

Burioni ha già rimandato le accuse al mittente, fornendo alcuni chiarimenti in merito al suo accostamento con il “business” dei vaccini. Ricordando che i brevetti sono di proprietà della Pomona, di cui non è socio e che comunque nessuno degli anticorpi monoclonali è in commercio, ma solo in fase di primo sviluppo. Questa volta sembra ci siano due medici di primo piano ad esprimere dubbi e perplessità sulla questione.

Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale S. Martino di Genova, e Andrea Crisanti, il protagonista dell’efficiente risposta antivirus della Regione Veneto, professore ordinario italiano di microbiologia all’Università di Padova, che in passato ha avuto la cattedra di parassitologia molecolare all’Imperial College di Londra. I due medici sono stati intervistati da “Le Iene” e hanno spiegato che è consuetudine nella comunità scientifica, per chiunque pubblichi un articolo o fa una presentazione ad un congresso, riportare i propri conflitti di interesse.

Sull’argomento trasparenza, si è soffermato anche Crisanti, sostenendo che Burioni avrebbe dovuto dichiarare le eventuali possibilità di guadagno nella produzione del vaccino anti-Covid: “A quel punto dopo che mi hai ascoltato puoi dire: sì vabbè, può avere ragione ma può anche essere motivato da un interesse, no? Hai tutti gli strumenti per capire se io sono in buona fede o in malafede”.

Burioni è categorico e definisce tutto tolalmente falso e sbagliato anche dal punto di vista medico: “La stima e la chiara fama dei professori Bassetti e Crisanti”, scrive il virologo, per poi continuare: “Mi consentono di ritenere che loro stessi ne siano perfettamente al corrente: per questo non riesco a spiegarmi le loro affermazioni“. Da qui la decisione di confrontarsi con dei suoi “pari”, sicuro di un dialogo costruttivo che rimarrebbe nell’ambito scientifico. Fa poi una conclusione minacciosa: “Poi ci penserà il Tribunale”.