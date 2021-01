Brindisi, lancio di pietre contro alcune abitazioni in pieno centro: interviene la Polizia

Prima il lancio di pietre contro alcune abitazioni, poi un’accesa discussione con tanto di intervento della Polizia di Stato. Si sono vissuti momenti di tensione nella serata di ieri 28 gennaio a Brindisi, precisamente nel pieno centro storico della città, nei pressi del Nuovo Teatro Verdi.

La zona è luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi, soprattutto minori, che amano sostare, anche in gruppo, sulle scalinate antistanti il teatro e nella piazzetta che si trova vicino la struttura. In questi ultimi giorni sono tantissime le sanzioni effettuate dalle forze dell’ordine per violazione delle norme anti Covid nella zona. Ma c’è un fenomeno che sta cominciando a preoccupare i residenti e le stesse autorità. Si tratta del lancio di pietre contro qualunque cosa, anche contro abitazioni di privati cittadini.

L’ultimo episodio in ordine di tempo, il terzo in pochi giorni, si è verificato appunto ieri 28 dicembre. Alcuni ragazzi, stando alle testimonianze di alcuni residenti, avrebbero lanciato dei sassi contro alcune abitazioni, provocando anche diversi danni. Il proprietario di una casa si è accorto però di quanto stava succedendo e ha bloccato alcuni minori. Con gli stessi sarebbe nata un’accesa discussione. Dopo di ciò il cittadino ha richiesto l’intervento della Polizia.

Ragazzini identificati

Gli agenti sono arrivati quindi sul posto. Per prima cosa hanno identificato i minori, prendendo le loro generalità. A questo punto sono stati avvisati i rispettivi genitori, che sono venuti a prelevare i loro figli. Non è dato sapere se i due siano stati denunciati per lancio di oggetti pericolosi e danneggiamento. Fatto sta che la Polizia è intervenuta in tempo per scongiurare ulteriori danni agli edifici vicini, anche perché nella zona si trovano numerosi locali molto frequentati dalla gente del posto, anche se oggi lavorano tutti da asporto a causa della pandemia da Covid-19, per cui non c’è molta gente per strada.

Le autorità cittadine, insieme alle forze dell’ordine, continueranno a monitorare la situazione pattugliando ulteriormente la zona in questione. Non è inoltre la prima volta che i residenti del centro storico lamentando assembramenti di ragazzi per le vie del centro abitato in orario serale, soprattutto durante le ore precedenti al coprifuoco.

Solo due giorni addietro due minori vennero bloccati da un agente della Questura fuori servizio, il quale notò uno di loro mentre lanciava un grosso sasso dalla sommità del cavalcavia De Gasperi nella sottostante e centralissima via Bastioni. La pietra colpì il parabrezza di un’auto parcheggiata nelle vicinanze del ponte, sfondandolo. Fortunatamente all’interno del veicolo e sul marciapiede non c’era nessuno. E la settimana scorsa alcune pietre furono lanciate contro lo stesso Teatro Verdi.