Ragazzini lanciano pietre dal cavalcavia sfondando il parabrezza di un’auto

Avrebbe potuto tasformarsi in tragedia un episodio gravissimo che si è verificato nella serata di mercoledì 27 gennaio a Brindisi, precisamente sul cavalcavia De Gasperi, nel pieno centro del capoluogo di provincia pugliese. Secondo quanto riferiscono i media locali, due giovani minorenni sono stati notati in atteggiamenti sospetti da un agente della Polizia di Stato fuori servizio.

L’uomo si trovava a passare lì vicino, sull’arteria stradale che collega la periferia della città a corso Umberto I, proprio in direzione del centro storico di Brindisi. L’agente ha quindi osservato i movimenti dei due, a dir poco sospetti: a questo punto uno di loro ha preso un grosso sasso e lo ha gettato giù, nella centralissima via Bastioni.

Il sasso ha colpito un’automobile che era parcheggiata di sotto, sfondando completamente il parabrezza. A questo punto l’agente si è diretto verso i due ragazzi e si qualificato come agente della Questura di Brindisi: per tutta risposta i minori hanno tentato una disperata fuga. Uno di loro è stato bloccato subito dall’agente, mentre l’altro ha proceduto verso via Cristoforo Colombo. Nel frattempo sono giunte sul posto, a sirene spiegate, le pattuglie della Sezione Volanti. L’altro minore è stato fermato nella stessa via Cristoforo Colombo poco dopo.

I due responsabili portati in Questura

A questo punto gli agenti hanno preso in custodia i due minori e gli hanno condotti presso gli uffici della Questura, dove sono stati sottoposti ad interrogatorio. Ai poliziotti non è restato altro che denunciare i due in stato di libertà con l’accusa di getto di cose pericolose e danneggiamento. I ragazzini sono stati poi riaffidati ai genitori che gli hanno prelevati dagli uffici della Polizia. In via Bastioni, dove si trovava l’auto parcheggiata, i poliziotti hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso.

Secondo gli inquirenti i due hanno agito così in quanto hanno voluto compiere quella che è stata un’autentica bravata. Quando il ragazzo ha lanciato la pietra dal cavalcavia, l’amico, invece di fermarlo, si è anche complimentato con lui ridendo. Fortunatamente il poliziotto gli ha osservati bene, captando anche il loro abbigliamento in modo da acciuffarli subito se fossero scappati.

E intanto proseguono le indagini della stessa Polizia di Stato di Brindisi riguardo ad un altro increscioso episodio che si è verificato la scorsa settimana nel piazzale antistante il Nuovo Teatro Verdi. Qui, infatti, alcuni ragazzini avrebbero lanciato delle pietre proprio nei pressi dell’importante struttura. Sono al vaglio i fotogrammi delle telecamere della zona per cercare di identificare i responsabili di quest’altro folle gesto. Già nella zona del teatro sono state elevate numerose sanzioni a carico di giovanissimi per il mancato rispetto delle norme anti Covid.