Bergamo, bambina di 9 anni muore cadendo dal quarto piano

Delle dinamiche ancora da chiarire quelle che hanno portato una bambina di 9 anni a precipitare dalla finestra dell’abitazione familiare, situata al quarto piano di un edificio in via Enrico Fermi, a Zingonia di Verdellino, in provincia di Bergamo. La piccola, che frequentava la quarta elementare presso la scuola del paese, è tragicamente morta nell’impatto con il suolo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio della giornata di ieri, domenica 19 maggio, intorno alle 15:30. Stando a quanto rilasciato fino ad ora, la bambina si trovava da sola nella camera da letto dell’abitazione familiare, quando si è affacciata alla finestra.

Qui la piccola avrebbe perso l’equilibrio cadendo in modo tragico dal quarto piano dell’edificio. Sembrerebbe che fosse presente un testimone durante la caduta, che ha assistito a quei terribili momenti presso corso Asia, situato nell’area nord di Zingonia.

Sul posto sono giunti in modo tempestivo i medici con l’automedica accompagnata da un’ambulanza dell’ospedale di Boltiere ma, al momento del loro arrivo, ogni tentativo di rianimazione non è servito a salvare la vita della bambina, potendo così solo constatarne il decesso. Successivamente sono arrivati in via Fermi anche i carabinieri di Treviglio e Zingonia, a cui è stato dato il compito di ricostruire nel dettaglio le dinamiche della tragedia per comprenderne eventuali responsabilità. La famiglia colpita da questo incidente ha origini cinesi.

Precedenti casi

Continuano a sentirsi sempre più numerose le tragedie che vedono come protagonisti bambini che precipitano dal balcone o dalla finestra dell’abitazione familiare. Nell’agosto 2018, a Pordenone, un bambino di 6 anni è precipitato dal quarto piano di un edificio, rimanendo fortunatamente illeso, mentre a Napoli nel novembre dell’anno scorso, un altro bambino di 9 anni è caduto dal balcone situato al secondo piano dell’edificio in cui risiedeva. Fino ad arrivare ad aprile di quest’anno a Roma, dove un bambino di 8 anni è precipitato dal quinto piano. Sfortunatamente, questi sono solo una piccolissima parte dei terribili incidenti che nell’ultimo anno sono aumentati tragicamente.