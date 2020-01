Avellino: Luì e Sofì dei "Me contro Te" fanno una videochiamata con la bambina malata dell’Ospedale Moscati

Luì e Sofì, conosciuti su YouTube con il nome “Me Contro Te“, sono gli idoli dei bambini. Con più di 4 milioni di iscritti sulla piattaforma video, detengono uno dei canali più seguiti in Italia. Grazie al loro enorme successo, hanno realizzato il loro film intitolato “Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S”.

Sin dai primi giorni, la pellicola ha ottenuto un successo incredibile, superando addirittura gli incassi di Checco Zalone, nonostante che le recensioni non siano state delle migliori. Tuttavia, come abbiamo potuto leggere nella letterina di ieri, una bambina di Avellino, a causa delle cure all’Ospedale Moscati, non ha potuto vedere il film.

Il sogno della bambina che diventa realtà

La piccola di solo 7 anni, con una lettera diffusa dai medici del reparto di pediatria dell’Ospedale San Giuseppe Moscati, ha espresso il suo desiderio di incontrare i suoi due idoli Luì e Sofì. Giovanna ha poi rivelato che lei stava combattendo contro il “Signor S”, il ‘cattivo’ dei “Me contro Te”.

Come riporta il sito “OttoPagine“, il desiderio della piccola Giovanna è diventato realtà. Infatti, la bambina ha potuto conoscere finalmente i suoi due idoli grazie a una videochiamata sullo smartphone: “La coppia di youtuber Luì e Sofì tra sorrisi e battute divertenti ha stupito la piccola Giovanna, che ha vissuto una giornata indimenticabile con i suoi idoli che segue ogni giorno. Lei, emozionata è riuscita a dire poche parole, ma alla fine era felicissima“.

Per il momento, questo incontro non è avvenuto da vicino, ma Luì e Sofì hanno promesso che appena si troveranno in zona andranno a incontrare la piccola Giovanna all’Ospedale del Moscati di Avellino. L’obbiettivo dei medici e del reparto pediatria ora resta quello di portare la bambina al cinema, dedicando una sala tutta per lei. Un sogno che si spera possa diventare realtà nei prossimi giorni.