Avellino: bambina gravemente malata vuole incontrare il duo Me contro Te

Gli youtuber sono spesso la categoria più attaccata, criticata soprattutto per gli enormi guadagni che riescono a fare pubblicando, a detta di molti, dei semplici video su YouTube, senza conoscere il duro lavoro che può esserci dietro al montaggio e altri piccoli dettagli.

Molti di essi poi riescono a intrattenere milioni di persone, e in questo gruppo rientrato anche i bambini di giovane età. L’esempio più evidente sono i “Me contro Te“, una giovane coppia di youtuber che ha creato il proprio canale nel 28 settembre 2014, totalizzando più di 4,6 milioni di iscritti e un totale di 3.6 miliardi di visualizzazioni.

Il sogno della bambina del Moscati di Avellino

In questi giorni è uscito il primo film di “Luì e Sofi“, chiamato “Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S”. Una pellicola totalmente stroncata dalla critica (al momento su MyMovies, su 19 voti, ha ottenuto solamente 2,2 stelle su 5) ma, nonostante questo, molti bambini hanno apprezzato il vedere i due giovani ragazzi al cinema, battendo addirittura Checco Zalone.

Purtroppo, non tutti possono permettersi di andare al cinema. In queste ore, infatti, sta girando una letterina scritta da una bambina di nome “G.” che ha solamente sette anni. Dalla missiva resa pubblica dai sanitari della divisione di pediatria del “Moscati” di Avellino, si può leggere che l’unico desiderio della ragazzina al momento sia quello di incontrare i suoi due idoli.

Questa è la lunga lettera che sta circolando sul web: “Anche io, come voi, combatto contro il mio ‘signor S’: lui è forte ma io lo sono ancora di più. Grazie ai vostri giochi, ai vostri scherzi, alle vostre canzoni e ai cagnolini Kira e Ray mi torna il sorriso, e lui mi fa meno male. Purtroppo, però, ultimamente lui è diventato così forte da non permettermi di andare a scuola, di vedere i miei amici, di andare al cinema a vedere il vostro film, ma sono sempre a casa o in ospedale. Qualcuno – aggiunge la bimba – mi ha detto che potevo esprimere un desiderio… vorrei incontrarvi almeno una volta, giocare un po’ e insieme a voi, sconfiggere il mio “signor S”!!! Ciao“. Per chi non lo sapesse, il “Signor S” è la figura misteriosa che compare spesso nei video dei Me contro Te, inviando delle lettere e obbligando i due ragazzi a sottoporsi a delle prove senza mai farsi vedere.

Il film “Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S” ha già fatto parlare di sé nei giorni scorsi per una notizia di cronaca positiva. Infatti, nella provincia di Lecce, precisamente a Fasano di Taviano, un ragazzino non udente ha potuto vedere la pellicola grazie a dei sottotitoli messi di proposito solamente per lui.