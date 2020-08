Andrea Bocelli, disperso il suo cane in mare: l’appello sui social

Un periodo costellato da una serie di momenti negativi per il noto cantante italiano, di fama mondiale, Andrea Bocelli. Si apprende infatti da poco la notizia che il cantante, nella giornata di venerdì scorso, era intento trascorrere una piacevole giornata insieme alla sua famiglia, sua moglie ed altre persone.

Per rendere il tutto ancora più piacevole, il cantante aveva anche portato con sé la sua fidata cagnolina “Pallina“, un levriero italiano di piccola taglia. La giornata in barca stava procedendo nel migliore dei modi, in totale allegria e relax in quel della Sardegna. Ciò che ha guastato l’armonia del momento è stata la perdita del cane.

Durante la gita sembra che la cagnolina di Bocelli sia caduta in mare, precisamente in un tratto compreso tra Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, e Bajia Caddinas, in comune di Golfo Aranci. L’allarme non è stato lanciato subito, dato che i padroni del cane si sono accorti solo in un secondo momento dell’effettiva assenza della cagnolina.

A quel punto sono partite le chiamate di soccorso da parte della moglie di Bocelli, con tanto di appello sui social. Infatti è possibile leggere dai principali social network: “Pallina è un piccolo levrierino italiano color beige e molto affettuoso. Risulta disperso in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci. Chiunque abbia notizie utili prego contatti:info@andreabocelli.com“.

Alcuni privati hanno tentato di controllare il posto indicato dai familiari di Bocelli, il luogo cui si suppone che cane sia caduto in mare. Finora non sono stati però segnalati avvistamenti in merito. Un periodo abbastanza negativo per il cantante; solo qualche settimana fa infatti Bocelli si ritrovò al centro di una vera bufera mediatica, dopo le sue dichiarazioni fatte al convegno sul Coronavirus. Si ritrovò costretto, in seguito, a pubblicare le sue scuse, per quanto affermato.