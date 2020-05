Aggiornato il calendario per le emissioni filateliche 2020

In piena Fase 2 forse il peggio inizia a essere lasciato alle spalle. Potrebbe essere strano dire così, ma sapere che il ministero dello Sviluppo Economico, competente per il settore, abbia deciso di stilare un nuovo programma di uscite per i francobolli, per certi aspetti la si può considerare una cosa positiva.

Dopo praticamente due mesi di stop (l’ultimo è stato per “Il senso civico”, quello dedicato alla Fondazione Telethon, nel 30° anniversario di attività), la prima uscita oggi, 8 maggio, è celebrativa della Madonna di Loreto, nel centenario della proclamazione a patrona degli aviatori.

I francobolli previsti durante la quarantena sono stati rinviati di fatto durante il corso dell’anno, restando al momento tutte confermate le trentasette voci previste.

Adesso, sono previste 4 voci in questo mese di maggio. Le prossime saranno per “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, dedicata alla Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – F.I.L.A., nel centenario della fondazione il 21, ed a seguire per la categoria “Le eccellenze italiane dello spettacolo”, dedicata a Eduardo De Filippo, nel 120° anniversario della nascita il 24. “Il senso civico” dedicata a Bruno Ielo, nel 3°anniversario dell’uccisione del tabaccaio. Il 25 tocca a “Lo sport” dedicata al Cagliari Calcio S.p.A., nel centenario della fondazione il giorno 30.

Tutte le uscite, in vendita come sempre tramite gli uffici postali ed in secondo luogo nelle rivendite di tabacchi, avranno un costo previsto di 1,10 euro (tariffa B pari al primo porto per la lettera semplice da spedire in Italia, oggi chiamata Posta4).

Il programma sicuramente sarà rivisto nel corso dell’anno, soprattutto in merito alle date di uscite: ci sono infatti alcune voci che hanno la più generica “data da definire”.

Presto, sicuramente, anche San Marino (ancora nessun valore uscito per l’anno in corso) e il Vaticano faranno sapere qualcosa, così come sarà da vedere quando per Poste Italiane sarà possibile tornare ad organizzare gli annulli temporanei nelle manifestazioni.