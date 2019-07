Affidi illeciti Bibbiano: quattro bambini ritornato dai propri genitori

Si ritorna a parlare del terribile fatto avvenuto a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, dove almeno sei bambini sono stati tolti ingiustamente dai propri genitori per poi affidarli a nuove famiglie. Un caso che ha scosso molto l’opinione pubblica non solo per la crudeltà con cui i piccoli sono stati strappati dalle loro famiglie, ma soprattutto per il modo in cui assistenti sociali, psicoterapeuti e dirigenti comunali, si sono organizzati per far credere alle giovanissime vittime di aver subito abusi dai propri genitori nonostante la realtà fosse completamente diversa.

A far partire l’inchiesta, che è stata nominata “Angeli e Demoni“, sono state delle segnalazioni da parte del tribunale dei minori di Bologna, che durante dei controlli ha notato delle anomalie su alcune pratiche sottoposte ai magistrati. Da qui, è iniziata un’indagine che ha portato alla luce la terribile realtà di questi bambini.

Da quel giorno sono scattati gli arresti e delle misure cautelari per almeno 18 persone, seppur nel registro degli indagati siano stati inseriti almeno 29 nomi, tra i quali ritroviamo tre sindaci ed ex sindaci. Anche se la notizia è stata resa pubblica solo in questi giorni, prima di procedere con l’arresto del sindaco di Bibbiano e di alcuni tra dirigenti comunali, assistenti sociali e psicoterapeuti, sono stati visionati oltre 70 fascicoli e azzerati almeno 19 provvedimenti giudiziari che hanno portato il ricongiungimento di quattro dei sei bambini coinvolti con i propri genitori.

Le parole di Salvini

Tra i molti che hanno espresso il loro pensiero riguardo alla terribile inchiesta di “Angeli e Demoni” c’è il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nei giorni scorsi, il ministro era proprio a Bibbiano, in piazza del municipio, ed in questo luogo ha voluto parlare della vicenda ed esprimere non solo le sue speranze riguardo al futuro delle indagini, ma anche le sue intenzioni in quanto politico.

“Entro i primi di agosto verrà approvata la proposta della Lega sulla commissione d’inchiesta delle Case famiglia“. Questo è quanto annunciato da Matteo Salvini, che ha voluto sottolineare quanto sia deplorevole che esistano delle persone che “fanno business” sulla pelle dei bambini. Il leader della Lega continua il suo discorso dicendo che non avrà pace fino a quando anche l’ultimo bambino tolto ingiustamente ai suoi genitori non otterrà giustizia, assicurandosi che chi ha sbagliato paghi il doppio.

Matteo Salvini assicura di ricevere segnalazioni di questo genere da ogni parte d’Italia, da nord a sud, indipendentemente dal nome del partito che è a capo del comune, volendo chiarire che questa non è una battaglia politica ma un problema causato da un sistema che non funziona, e che dev’essere sistemato attraverso la necessaria revisione dell’intero diritto di famiglia.