Addio a "Nonna Peppa": con i suoi 116 anni era la donna più anziana d’Europa

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - In molti vorremmo raggiungere il traguardo dei 116 anni, ma madre natura non è certo così benevola con tutti. Ad ogni modo, la fortuna bisogna essere bravi a trovarla e, su questo aspetto, "Nonna Peppa" la sapeva davvero lunga. Non a caso, il suo stile di vita era molto dignitoso: quindi, niente fumo e niente vino. Anche a tavola niente eccessi, in quanto preferiva mangiare poco ma sano.