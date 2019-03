Foggia, Maria Giuseppa Robucci compie 116 anni: è la donna più anziana d’Italia e d’Europa

Grande festa a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, dove nella giornata di ieri, mercoledì 20 marzo, si sono festeggiati i 116 anni di nonna Maria Giuseppa Robucci, nata nel lontano 1903. Una signora molto amata da tutto il paese, che si è riunito in una grande festa in onore della donna più anziana non solo d’Italia ma anche d’Europa.

Nonostante nonna Maria Giuseppa sia vedova ormai da molti anni, sono molti i figli, nipoti e pronipoti, che non la lasciano mai sola. Costretta a due interventi molto importanti negli ultimi anni, l’anziana è ancora in salute e pronta a regalare i suoi consigli per una vita longeva: niente vino e niente fumo, così come ha fatto lei per tutti questi anni.

Una vita piena di numeri significativi

I numeri che fanno parte della vita di Maria Giuseppa Robucci, sono molti e significativi. Nata a Poggio Imperiale il 20 marzo del 1903, ha compiuto nella giornata di ieri ben 116 anni, ed oltre ad avere il titolo di donna più anziana d’Italia, con la scomparsa nel luglio scorso di Giuseppina Projeto, nonna Maria detiene anche il titolo di donna più anziana d’Europa.

Come se non bastasse, nonna Maria è ora anche la seconda donna più anziana di tutto il mondo. Prima di lei c’è solo la giapponese Kane Tanaka, nata lo stesso mese ed anno della nonna foggiana, ma il 2 gennaio. I primati di nonna Maria però, non finiscono qui. L’anziana infatti è la terza persona più longeva di sempre nel nostro paese, e la quinta in Europa. Prima di lei ci sono solo Giuseppina Projetto, scomparsa all’età di 116 anni, ed Emma Morano, deceduta nell’aprile del 2017 all’età di 117 anni e 137 giorni.

Nonna Maria, nonostante sia vedova dal 1982, anno in cui è morto il marito Nicola Nargiso, non può dirsi sola. Presenti anche alla sua festa di compleanno a Poggio Imperiale, l’anziana ha avuto 5 figli, di cui tre maschi e due femmine, che le hanno regalato ben 9 nipoti e 16 pronipoti. Una delle figlie di nonna Maria è suor Nicoletta delle Suore Sacramentine di Bergamo.