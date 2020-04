YouTube: tante novità per la versione desktop accessibile da browser

Google, negli ultimi giorni, sta dedicando decisamente molte attenzioni alla piattaforma di video sharing YouTube, beneficiata di miniature più ampie tra i risultati di ricerca del client Android e di una dark mode (mediante uno sfondo grigio scuro) a favore dello spin-off YouTube TV. A Mountain View, però, sembrano essere consapevoli che, in tempo di coronavirus, siano molte le persone, costrette a casa, bisognose d’intrattenimento e, per tale motivo, la grande Y è stata fatta oggetto di alcune ulteriori novità, che vanno a migliorarne l’esperienza d’uso.

Il nuovo aggiornamento, ormai effettivo, secondo quanto rendicontato in una pagina di supporto di Google, innanzitutto va a correggere alcuni piccoli bug, in ragione dei quali – ad esempio – le miniature a volte non comparivano nelle playlist, o a causa dei quali il mini player copriva elementi importanti dell’interfaccia sullo sfondo, costringendo l’utente a doverlo chiudere per continuare a interagire con la pagina di YouTube.

Oltre a tali correzioni, giungono in dote all’utente delle decise migliorie. Navigando sul sito di YouTube da browser, nel caso si adoperi un tablet, o un computer con monitor touch (es. anche un Chromebook), si potrà beneficiare del menu dei 3 puntini, per aggiungere il filmato a una Playlist, al “Guarda più tardi”, o metterlo in coda, in calce alla miniatura di ogni video, laddove prima – via mouse o touchpad – lo stesso menu poteva essere fatto apparire solo dopo aver posizionato il cursore sul titolo del video.

Anche la finestra del video in riproduzione ha beneficiato di migliorie. I pulsanti di controllo, infatti, appaiono più grandi e facili da centrare, ed è possibile fare ricorso ad alcune gesture, tra cui lo swipe verso il basso per attivare il mini player e quello verso l’alto per transitare allo schermo intero.

Non solo. Le playlist, col tempo destinate a diventare caotiche, ora possono essere riordinate, sfruttando le scorciatoie note come “sposta in alto” o “sposta in basso“: la cronologia delle visualizzazioni, infine, facilita il reperire cosa sia guardato in un preciso momento attraverso la riorganizzazione della stessa per data.