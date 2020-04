YouTube per Android: in test le miniature estese nei risultati di ricerca

Ultimamente, Google è davvero molto impegnata nell’innovare la piattaforma di video sharing YouTube che, infatti, sulla release 4.14.3 di YouTube TV per Android ha ricevuto la modalità scura. Praticamente nello stesso momento, da Mountain View è partito il roll-out, ad oggi limitato a poche persone in quello che forse è un test A/B, di una miglioria destinata anche alla versione standard del Tubo, sempre su piattaforma Android.

La novità in questione, portata alla ribalta mediatica di settore dal portale 9to5Google, consiste nell’adozione di diverse miniature per i video che vanno a comparire una volta effettuata la ricerca: solitamente, dette thumbnails occupano metà della larghezza del display mobile, con a destra i consueti dati quali titolo del video, data di caricamento, totale delle visualizzazioni, e nome del canale.

Con la novità in corso di sperimentazione presso alcuni utenti mobili di YouTube per Android, invece, le anteprime dei video, in Ricerca, occupano l’intera larghezza dello schermo, praticamente come già avviene in Home, e nelle schede Iscrizioni ed Esplora. Di conseguenza, anche se i video sono ancora suddivisi per sezioni quali “Per te” e ” “Correlati alla tua ricerca”, e tra i risultati di ricerca appaiono i caroselli per le query aggiuntive (cercando Battiato, verrà proposto di sotto-cercare l’imitazione che ne ha fatto Fiorello, o una sua esibizione con Giuni Russo, etc), le informazioni di cui sopra ora vengono poste in basso, sotto la miniatura, con – in più – la facoltà di rappresentare i canali attraverso l’apposito avatar.

Secondo i primi riscontri ottenuti, la miglioria che estende in larghezza le miniature dei video ricercati si dimostra indubbiamente positiva in ambito estetico, in quanto porta una maggior uniformità nell’interfaccia: tuttavia, a livello sostanziale, le critiche a tal proposito non sono mancate, con molti utenti che fanno notare come l’oggetto del test infici la praticità dell’esperienza utente.

Ingrandendo le miniature dei video in Ricerca, all’interno di YouTube per Android, vengono visualizzati meno video di un tempo (in alcuni casi 2 al posto di 6), costringendo l’utente a dover effettuare più scroll verticali del feed per poter disporre dello stesso quantitativo di risultati.