YouTube svela i creator, brani, video e annunci più popolari nel 2022

Dopo aver pubblicato il suo riepilogo musicale per il 2022, nelle scorse ore YouTube ha annunciato, anche come sostituzione del progetto Rewind, i video più visti dell’anno che si appresta a salutarci, con classifiche sia relative agli USA che al contesto che ci riguarda da vicino, quello italiano.

Partendo dagli USA; i video di maggior tendenza negli USA non comprendono i video musicali, i cortometraggi, i video per bambini o i trailer e sono calcolati in base alle visualizzazioni dei video caricati nel 2021: il primo posto è andato in questo caso al video commemorativo di Tecnoblade, creatore di contenuti per Minecraft, “so long nerds”, mentre al secondo posto si è attestato il video integrale dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante le consegne degli Oscar, e al terzo posto il video con cui Dream, il creatore di video su Minecraft, svela il suo volto.

Non è mancato il quarto posto, col video che ripropone lo spettacolo previsto nel primo tempo del Super Bowl LVI della NFL e che ha visto come protagonisti star del calibro di Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige.

La classifica dei top 10 creators USA non tiene conto dei contenuti per bambini, degli artisti, dei marchi, e delle società dei media ed è compilata in base agli abbonati acquisiti nel 2022: in questo caso, il primato è andato a MrBeast, un nome poco noto dalle parti italiane, ma forte di una pattuglia di 114 milioni di iscritti. Tra i creatori di successo ed emergenti, classifica compilata tenendo conto di “una crescita anno su anno del +200% nel 2021 rispetto agli abbonati guadagnati nel 2021” il primato è andato a NichLmao, con 18.7 milioni di iscritti. In merito alla musica, il primato di canzone di maggior successo è andato a “We Don’t Talk About Bruno”, una delle canzoni del cartone Disney Encanto.

Tenendo conto del tempo di visualizzazione, delle visualizzazioni organiche e a pagamento, e della fidelizzazione del pubblico, è stata fornita la classifica degli annunci più popolari a livello globale, dominata dallo spot di Amazon per il Super Bowl. Nel panorama nostrano, tra i video, ha primeggiato Bello Bello, “la hit di Federico Martelli a Italia’s Got Talent” mentre, come canzone, il riconoscimento è andato a Brividi, proposta da Mahmood e BLANCO nell’interpretazione eseguita a Sanremo 2022. Lo short intitolato “Il Rompicapo più FACILE al Mondo” di Jack Nobile ha invece occupato la vetta degli Shorts più di successo in Italia.