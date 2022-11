Recap 2022 vs Replay 2022: Google ed Apple offrono i loro riepiloghi d’ascolto annuali

Ascolta questo articolo

Puntualmente, man mano che si avvicina la fine dell’anno, iniziano ad apparire i recap musicali: onde anticipare Spotify, Google ed Apple hanno annunciato i loro riepiloghi con diverse novità al seguito.

Partendo da Apple, Cupertino ha distribuito in Apple Music il Replay 2022. Lato mobile, vi è la playlist, che si aggiorna di settimana in settimana, dei brani preferiti nell’anno: lato web l’esperienza è più completa e vivace, visto che le statistiche di ascolto sono presentate con lo stile dinamico delle Storie che si trovano sui social. Di conseguenza, i reel evidenziati avranno un brano in sottofondo, transizioni e animazioni ma, previo click prolungato, sarà possibile interromperne lo scorrimento automatico.

Questioni di rinnovamento estetico a parte, Replay 2022 porta in dote statistiche come la top five dei generi musicali, i più ascoltati in assoluto per artista, album e brano, e i minuti di riproduzione in totale: niente podcast, però, cui Apple dedica un’app a parte.

Passando a Google, dall’avatar dell’utente in alto a destra in YouTube Music si accederà al Recap 2022. Quest’ultimo avrà sempre metriche come i migliori brani, artisti, playlist e video musicali, e la messa in evidenza dei brani migliori per ogni stagione ma, tuttavia, annovererà anche delle novità. Identity creerà una sorta di profilo o personalità musicale dell’utente in base alle sue abitudini di ascolto, mentre Top Trends svelerà quale artista si abbia scoperto prima che diventasse di moda per la maggior parte degli utenti. La pagina in questione elencherà anche “i remix, le esibizioni dal vivo e altri contenuti unici per YouTube“.

Sarà possibile condividere le proprie statistiche su Twitter, Facebook e Instagram e, nell’occasione, la piattaforma permetterà di illustrare le card condivise con immagini tratte dal Google Foto dell’utente, in modo da combinare “musica e ricordi per uno sguardo nostalgico al tuo anno“. Volendo, infine, si potrà accedere al Recap 2022 anche dall’app YouTube per iOS / Android standard, appunto cercando “2022 Recap”.