YouTube: Pagine hashtag per tutti, funzione di sicurezza su iOS

YouTube, dopo le novità dei comandi vocali e per l’e-commerce, è tornata a distribuire innovazioni in favore dei propri utenti, estendendo a tutti una nota funzione già promessa a inizio mese, e notificando il rilascio di una miglioria in ottica sicurezza.

Dopo averlo annunciato alla propria community a inizio mese, YouTube ha lavorato alacremente sulla funzionalità relativa alle “Pagine degli hashtag”: queste ultime, volte a raggruppare i video che attengono a determinati concetti, in sostituzione di quanto avveniva in precedenza (quando venivano rendicontati caoticamente anche altri contenuti), nelle scorse ore sono state ufficializzate come disponibili “per tutti“.

La feature delle “Pagine degli hashtag” funziona sia nella versione mobile della piattaforma, che su quella accessibile lato desktop (su computer e notebook) ed è possibile farvi ricorso cliccando, come fosse un collegamento ipertestuale, un hashtag riportato da un video, o digitando nella barra di ricerca del browser un indirizzo secondo una determinata sintassi che termina con la parola chiave desiderata (es. youtube.com/hashtag/cani). Purtroppo, nonostante sia stato esplicitamente dichiarato nel canale ufficiale Creator Insider di YouTube, la funzione in questione non permette di eseguire una ricerca per hashtag su YouTube, venendo portati ad un’apposita pagina di destinazione.

Da notare, inoltre, che la funzione in questione, che un domani potrebbe essere usata anche a scopo marketing dalle aziende per collegare un loro sito, o dai creativi (studiando gli hashtag) per capire in quale pagina, meno affollata, collocare le proprie creazioni, al momento risulta ancora in “beta” visto che, più che mostrare, i video ritenuti più pertinenti in base a un algoritmo, ad oggi mostra curiosamente un mix di video più o meno recenti con prevalenza, nelle principali categorie, di video realizzati da creatori indiani.

Infine, una novità relativa alla sicurezza: la piattaforma YouTube ha reso noto di aver iniziato a implementare, per ora su iOS, degli avvisi di sicurezza che appaiono quando, in un commento a un video on demand (VOD), si clicca su un link che porta a un sito esterno: in tal caso verrà chiesto se si sia sicuri nel voler eseguire il collegamento. Secondo quanto reso noto, tale avviso non apparirà nel caso il collegamento sia stato postato dall’autore verso un contenuto del suo stesso canale, o nel caso il collegamento rimandi internamente, ad esempio a un timestamp dello stesso video o a un contenuto del dominio Youtube.com.