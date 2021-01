YouTube: successi per Kids for Android TV, novità hashtag, tema chiaro YouTube Music

Fondata ne 2005 dagli allora giovani imprenditori Jawed Karim, Chad Hurley e Steve Chen, YouTube, poi acquistata da Google nel 2006, a detrimento della propria piattaforma Google Video, quasi subito dismessa, si è evoluta lungamente nel corso degli anni, dipanandosi in varie emanazioni, tra cui YouTube Kids, di recente celebrata per i download sulle Android TV, YouTube Music, soggetta a un nuovo cambiamento nel tema scuro, senza però mai dimenticare la piattaforma base, appena rinnovata nell’approccio agli hashtag.

La prima novità in salsa YouTube di questo middle-week riguarda gli amati-odiati hashtag. Sino a poco tempo fa, nel cliccarne uno inserito nella descrizione o nel titolo di un video, lo stesso rimandava a una pagina in cui erano confusionariamente agglomerati una serie di contenuti, scelti via algoritmo che facevano in qualche modo riferimento all’hashtag in questione. Onde correggere questa routine, Google ha rilasciato un aggiornamento, relativo alla versione web del Tubo, ma anche a quella mobile (Android / iOS).

Nel nuovo update (già operativo), il click o tap sull’hashtag rimanda ad una pagina (youtube.com/hashtag/) in cui, come quando si esegue una ricerca per parola chiave, si palesa una lista (es. nel caso di youtube.com/hashtag/teamtrees) con un computo preciso dei video che contengono quel dato hashtag, con – in più – alcune icone che fanno riferimento a quei canali che con maggior costanza pubblicano contenuti in riferimento a un dato hashtag.

Altro giro, altra novità. Sin dalla sua nascita, YouTube Music ha messo in campo una scelta originale: avvalersi di un layout direttamente nero, senza prevederne uno in chiaro. Alcuni screenshot condivisi nei giorni scorsi su Reddit, facenti riferimenti ad un aggiornamento rilasciato via attivazione da server remoto, farebbero intendere come, quanto meno su Android e nella versione web based della piattaforma in questione, si stia lavorando ad un eventuale tema chiaro.

Nello specifico, diversi utenti si sono visti mettere a disposizione un’interfaccia in cui virava al grigio chiaro la sezione “in riproduzione”, la barra di stato, la top bar (in tal senso più coesa con la status bar di Android), e la Libreria nella quale era possibile distinguere meglio l’elenco posto in basso rispetto al carosello, posto più in alto, delle “attività recenti”.

Infine, un grosso traguardo raggiunto dalla piattaforma di contenuti protetti YouTube Kids per Android TV che, nella fattispecie, celebra i 10 milioni di download, anche se il numero in questione è suscettibile di essere ridimensionato, posto che non sono rari gli scenari in cui un utente configuri più account su uno stesso device, o associ uno stesso account a più dispositivi.