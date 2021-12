YouTube: iniziativa interattiva di fine anno, nuovi canali su YouTube TV

Continuano le novità in favore di YouTube, con la celebre piattaforma di streaming di Google che, inseriti due nuovi canali nella piattaforma YouTube TV, si è dedicata a promozionare l’iniziativa interattiva che sostituirà quest’anno il pensionato video riassuntivo Rewind.

La prima novità relativa a YouTube in quest’avvio di settimana riguarda YouTube Rewind, il video celebrativo di fine anno. Nel 2018, il video in questione venne sommerso di critiche, con tanti dislike, perché più che riassumere fatti e tendenze dell’anno che si concludeva era diventato una sorta di vetrina, magari buona per gli investitori pubblicitari, dei creators più famosi: il risultato era stato un certo discostamento dalla vera community della piattaforma.

Nel 2020, Google decise di non pubblicare il Rewind, causa pandemia e conseguente annus horribilis: lo scorso Ottobre, poi è arrivata la conferma che l’iniziativa si era esaurita del tutto, con le energie che sarebbero state rifocalizzate sul trovare nuovi modi, più coinvolgenti, per celebrare le tendenze dell’anno che si concludeva. Evidentemente i brainstorming in merito hanno dato i loro frutti, dacché da Mountain View è arrivata l’ufficializzazione della proposta che sostituirà, quest’anno, Rewind, rappresentata da uno streaming di 24 ore.

Quest’ultimo, battezzato come “Escape2021“, sarà suddiviso in 3 capitoli, col primo che andrà in onda dalle 6 italiane del 16 Dicembre, che mireranno metaforicamente a liberare l’animazione Lofi Girl dai confini della sua stanza da letto, nella quale è sempre rinchiusa a studiare. Nel corso della diretta, si susseguiranno vari artisti, come la boy band sudcoreana BTS, lo youtuber Mark Rober, e la cantante Doja Cat, con lo scopo di intrattenere gli utenti a suon di performance: di tanto in tanto, vi saranno “esperienze dal vivo in tempo reale“, brevi giochi, e domande in stile trivial per coinvolgere gli spettatori.

Infine, all’insegna di una realtà per ora circoscritta all’ambito statunitense, ove fa le veci della TV via cavo, YouTube TV, secondo quando rendiconta DroidLife (pur in assenza di comunicati ufficiali), ha aggiunto due nuovi canali al suo paniere, con l’arrivo di due emittenti del guppo Sony Pictures Television, tra cui la rete multicast getTV e il Game Show Network dedicato ai videogame.