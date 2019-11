VKontakte e Facebook: è sfida social a suon di imminenti rivoluzioni

Nel mondo dei social, Facebook regna incontrastata, specie dopo il declino di MySpace, e tenendo conto delle sempre continue novità rilasciate dai laboratori di Menlo Park che, presto, potrebbero mettere a disposizione anche una funzione in stile Instagram, nel mentre il social russo VKontakte (fondato da Pavel Durov, creatore anche di Telegram) si appresta a replicare col pollice verso.

Secondo quanto riferito dal portale TechCrunch, Facebook si appresterebbe al round 2 di test di una funzionalità già collaudata in forma soft ai principi dello scorso Ottobre, volta a siglare un nuovo passo sinergico (dopo il varo di Facebook Pay) dell’annunciata convergenza tra i servizi della propria holding.

Il riferimento, poi confermato ufficialmente dallo stesso social, è alla funzione “Foto popolari” che mostrerà un carosello a scorrimento verticale, scevro di aggiornamenti testuali da leggere o di link su cui cliccare, da poter scorrere in modo rilassante e passivo, come già attuabile su Instagram.

La nuova sezione, inclusiva delle foto selezionate (dagli algoritmi) come le più popolari in condivisione presso i propri contatti, si aprirà automaticamente non appena si andrà a cliccare, o tippare, per aprirla a schermo intero, su una foto trovata sull’altrui profilo o nel proprio newsfeed: a quel punto, laddove oggi la stessa prassi porta al ritornare verso la miniatura originaria, scorrendo verso il basso si verrà invitati, nell’ambito di uno sfondo nero, a scoprire altre foto (more photos), in uno scroll virtualmente infinito, in cui i titoli delle immagini via via proposte saranno troncati se superiori ai 65 caratteri.

Nell’attesa di maggiori dettagli sulla funzione in oggetto, Facebook ha fatto esordire in Australia il proprio esperimento volto a nascondere i like anche sul proprio social network, puntando a una direzione diametralmente opposta a quella appena seguita dal rivale russo VKontakte. Quest’ultimo, con un comunicato nel proprio sito istituzionale, ha confermato l’arrivo del pollice verso per esprimere dissenso, spiegando che porterà la piattaforma verso un nuovo livello qualitativo, dacché semplificherà il processo di moderazione e ridurrà l’apponimento di contenuti non significativi da leggere e, di conseguenza, non necessitanti di repliche più dettagliate.