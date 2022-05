Twitter: tra rumors su Musk e in merito a funzionalità inedite spoilerate

Ascolta questo articolo

Elon Musk sta procedendo nella raccolta dei fondi che gli assicureranno il controllo di Twitter, con sempre più utenti che si interrogano su chi dirigerà la piattaforma a closing ultimato, e su come la stessa cambierà a livello funzionale, con diverse indicazioni in merito emerse nelle scorse ore.

Come noto, Elon Musk sta raccogliendo i fondi necessari per raggiungere i 44 miliardi di dollari che gli permetteranno di comprare Twitter: a tal proposito, il miliardario ha reso noto alla SEC di aver messo assieme, con lo scopo di ridimensionare (da 12,5 a 6,25 miliardi di dollari) il prestito a margine stilato per l’operazione, 7.14 miliardi di dollari, grazie agli investimenti fatti da alcuni colossi dell’asset management come Fidelity, Sequoia Capital e Brookfield, tramite l’exchange di criptovalute Binance, e grazie Larry Ellison (fondatore di Oracle). Secondo quanto rende noto l’Ansa, sarebbero in corso trattative anche per attirare il contributo degli attuali azionisti (tra cui il co-fondatore ed ex CEO Jack Dorsey).

Intanto Musk, che tramite la sua immagine profilo su Twitter ha giocato un po’ con gli NFT usando l’immagine di Bored Ape, la scimmia simbolo dei token non fungibili sulla blockchain di Ethereum, permettendo alla criptovaluta ApeCoin (creata dagli ideatori di Bored Ape) di ottenere un bel hype nelle contrattazioni, sembra avviato a diventare CEO di Twitter, seppur temporaneamente. A riferirlo è David Faber di CNBC, che ha fatto riferimento alle presentazioni dei piani dettagliati da Musk ai possibili investitori. Anche Reuters sembra andare in questa direzione, visto che non più di una settimana fa ha riferito che Musk “aveva già schierato un nuovo CEO“, e l’azionista principe Alwaleed bin Talal ha aggiunto che l’istrionico miliardario sarebbe “un eccellente leader per Twitter“.

Passando alle novità concrete che potrebbero fare il loro esordio, grazie al redattore di 9to5Google, Dylan Roussel, sono emerse conferme di alcune migliorie inedite sulle quali Twitter continua a lavorare, essendo già state notate in passato. Nello specifico, la piattaforma sta lavorando ad addizionare i tweet con gli status (es. guidando in autostrada) caratterizzati anche da un’annessa emoji, intervenendo sui quali sarà possibile scoprire altri status o unirsi a uno in particolare.

Ad oggi, molti utenti usano lo spazio delle biografia per palesare, tramite i pronomi (she/her”, “they/them”, “he/him”), come intendano esser percepiti al di là della loro identità biologica: in tal senso, Twitter starebbe continuando a lavorare alla funzione per l’aggiunta dei pronomi, con una finestra di presentazione che spiega l’importanza delle funzione (aiuta a esprimersi, favorisce il senso d’accettazione, usare il pronome giusto è un segno di rispetto). Mentre a oggi si possono usare o solo un video o al massimo 4 immagini, in futuro potrebbe diventare possibile combinare i due formati e quindi inserire in uno stesso tweet sia video che foto.

Al momento non è chiaro se l’opportunità di ricevere donazioni sarà appannaggio degli abbonati a Blue, ma è certo che Twitter stia lavorando ancora sull’opportunità di gratificare i creator non solo con i like, ma con più tangibili donazioni, come dimostrato dal fatto che è già stato allestito l’apposito pulsante che, nella parte bassa dell’interfaccia dell’app, reca l’immagine di un pacchetto regalo.