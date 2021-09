Twitter: rumors su criprovalute, immagini sensibili, GIF, colonne DM in TweetDeck

Nel mentre procede il timido rilascio delle etichette automatiche in favore dei bot “buoni”, una nuova serie di rumors (alcuni dei quali, secondo Digital Information World, desunti da test A/B, limitati per numero di utenti coinvolti) ha permesso di apprezzare qualche nuova funzione a cui sta lavorando il noto social Twitter.

Secondo la leaker Jane Manchun Wong, la piattaforma dei post da 280 caratteri si è impegnata nello sviluppo di una funzione che lascia agli utenti stessi la possibilità di etichettare come sensibili le foto, nel mentre editano un tweet: a oggi, è il social che si arroga il diritto di flaggare in tal senso, automaticamente, e per conto suo, le immagini eventualmente sensibili caricate dagli utenti. Ancora dalla leaker Wong, è giunta poi una scoperta relativa al client professionale TweetDeck.

Quest’ultimo, comprato dal CEO Jack Dorsey nel Maggio scorso, per una cifra che si aggira sui 40 milioni di dollari, potrebbe in futuro ricevere un piccolo restyling dell’interfaccia, che porterebbe in essa nuove colonne, dedicate ai DM (messaggi diretti).

Dall’esperto programmatore Alessandro Paluzzi è invece emerso come Twitter, constatato il successo del formato in questione, spesso usato come meme o per rispondere ad altri tweet, si sia messo al lavoro su una funzione integrata che consenta agli utenti la creazione in proprio delle GIF preferite: il tutto, secondo gli screenshot pubblicati, sembra destinato ad avvenire mediante una nuova e apposita voce che comparirà, in basso, tra le modalità operative (es. cattura e live) della fotocamera in-app del client mobile del canarino azzurro.

Di recente, è emerso come Twitter potrebbe interessarsi presto al mondo delle criptovalute, magari per fare donazioni nell’ambito della funzione “barattolo delle mance“, Tip Jar. Ancora dal reverse engineering del leaker Paluzzi, è emerso come le transazioni di cotal tipo di potranno espletarsi, concretamente sia in Bitcoin che, volendo, in Ethereum, altra criptovaluta molto popolare.