Twitter rivoluziona i segnalibri e diffonde ulteriormente le Community Notes

Con Elon Musk alla guida di Twitter è giocoforza probabile che si parli del social del canarino azzurro anche più volte al giorno, come appunto avvenuto in giornata con alcune novità messe in campo a favore dei segnalibri e della funzione delle Community Notes (ex Birdwatch).

La prima novità, come detto, riguarda i segnalibri, una funzione di cui diversi utenti ignorano l’esistenza a causa di un’interfaccia che Musk ha giudicato “oscura“: il vulcanico imprenditore CEO anche di Tesla e Space X sembra credere che tale funzione sia più importante di quanto non si creda, potendo rappresentare un diverso modo per interagire con i tweet, dimostrando un interesse che non necessariamente presuppone un like, tanto più che quest’ultimo è rappresentato da un emblematico cuore.

Ipso facto, è stata cambiata la visualizzazione della funzione segnalibro nell’app di Twitter. Ora, la scorciatoia che rappresenta il segnalibro si visualizza nella barra delle funzioni in basso, quando si va a espandere un tweet: la speranza di Musk è che, vendendola messa più in primo piano, più persone la adoperino, facendone un’altra metrica del coinvolgimento verso i tweet, con vantaggi anche per i professionisti del marketing che operano sulla piattaforma.

Utilizzata per correggere o sfatare notizie imprecise o false, la funzione Community Notes permette di aggiungere note, rapporti e collegamenti che offrano un contesto alle notizie rappresentate nei tweet (e anche sui tweet citati nella versione web e iOS). Nel corso del week end Twitter ha rivelato che stava allargando di un 10% settimanale la base delle persone ammesse a condividere queste note e ora arriva la notizia che il programma in questione è stato aperto anche alle persone di Regno Unito, Australia, Irlanda, Nuova Zelanda con la promessa di “includere persone di altri paesi“.

Al momento, per candidarsi al programma Community Notes bisogna avere, tra i requisiti, un account attivo da sei mesi e un numero di telefono verificato (cioè di un “fornitore di rete affidabile“, anche se non è stato pubblicato un elenco dei fornitori di rete affidabili).