Twitter: riparte l’abbonamento Blue, Community Notes esteso globalmente

Inizio di settimana ricco di novità per il social network del miliardario Elon Musk, con Twitter che ha riavviato l’abbonamento Twitter Blue ed esteso globalmente (curiosamente proprio quando Elton John ha rinunciato a usare il social causa disinformazione) il programma di crowdsourcing informativo volto a “migliorare la precisione su Twitter“.

La prima novità, attesa dopo molti rinvii, è stata annunciata dalla responsabile per la gestione dei prodotti di Twitter, Esther Crawford, che ha reso noto come, a partire da oggi, cominciando da 5 paesi (tra cui USA, Canada, Nuova Zelanda, Australia), verrà riavviato l’abbonamento Blue: tale abbonamento, previo processo di convalida dopo aver fornito un numero di telefono verificato quale cautela per prevenire lo spam e gli account falsi, permetterà innanzitutto di avere una spunta, che sarà blu per gli utenti normali, oro per le aziende e grigia per le istituzioni.

Cambiando foto del profilo, nome utente o nome visualizzato, si perderà momentaneamente la spunta, sino a che l’account non sarà di nuovo verificato. Assieme a tale prerogativa, gli abbonati a Blue potranno condividere video più lunghi, in qualità FullHD / 1080p, visualizzeranno circa la metà della pubblicità rispetto agli utenti free, disporranno di una modalità lettura, potranno modificare i tweet e avranno maggior priorità, con i loro tweet, in contesti quali le ricerche, le risposte e le menzioni, all’insegna di una misura che, per la piattaforma, sarà utile a contrastare “truffe e spam“.

Secondo quanto emerge, l’abbonamento sarà aperto agli utenti di Android, iOS e lato web: gli utenti iOS, però, pagheranno 8 dollari al mese abbonandosi sul web, o 11 dollari al mese nel caso lo facciano dall’app, per consentire alla piattaforma di recuperare le trattenute del 30% richieste da Apple per le transazioni in-app.

L’account ufficiale di Community Notes, invece, ha riferito del lancio globale di una funzione sinora visibile solo negli USA, conosciuta appunto come Community Notes (nata col nome di Birdwatch sotto la gestione di Jack Dorsey): tale funzione prevede un approccio collaborativo, con i moderatori del programma che potranno apporre note di contesto per sfatare le fake news o contestualizzare i post potenzialmente forvianti, e gli utenti comuni che potranno votare tali note. Nel caso una nota riceva un sufficiente numero di voti in quanto utile, “la nota verrà mostrata pubblicamente su un Tweet“.