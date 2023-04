Twitter: presto sarà introdotto l’addebito per singolo articolo

Il noto social network Twitter, il cui passaggio a Musk è stato criticato dall’ex CEO e co-fondatore Jack Dorsey, si appresta a varare una nuova modalità che consentirà ai creatori di contenuti di monetizzare i loro singoli articoli.

Circa un anno fa, Jack Dorsey – cofondatore di Twitter e per un certo tempo suo CEO – ha sostenuto l’ascesa di Musk e il suo tentativo di acquisire Twitter dicendo che il miliardario sudafricano sarebbe stata la persona giusta nel caso il social avesse dovuto diventare una società privata, posto che “ogni società è in vendita al miglior offerente“. Nello specifico Dorsey credeva nel proposito di Musk di “estendere la luce della coscienza“. Circa un anno dopo, il parere dell’esperto fondatore di start-up social è alquanto cambiato.

Nel corso di una serie di tweet che riguardavano il suo nuovo social, BlueSky, Dorsey ha avuto modo di tornare sulla vicenda Twitter, spiegando che secondo lui Musk, che “non si è dimostrato l’amministratore ideale della piattaforma“, avrebbe dovuto pagare il miliardo di multa e ritirarsi dall’acquisizione del social.

In attesa che Musk stesso o il social Twitter rilascino qualche eventuale commento alle dichiarazioni di Jack Dorsey, sabato 29 Aprile Musk ha twittato di un’altra novità, che permetterà agli editori dei media di monetizzare, sostanziata nel fatto che tali account potranno addebitare un prezzo per la lettura di singoli articoli. Tale prezzo sarà più alto di quello che si pagherebbe sottoscrivendo un abbonamento mensile ma sarà di certo preferito da coloro che desiderano leggere solo occasionalmente i contenuti di una data fonte.

Musk non ha fornito altri dettagli in merito, e non è chiaro se la piattaforma, che varerà questa novità il prossimo mese, prenderà una percentuale sugli incassi degli editori. In passato, per gli abbonamenti SuperFollows ora cambiati in Subscriptions, Musk aveva sostenuto che Twitter non avrebbe preso percentuali per i primi 12 mesi (dopo, la ritenuta sarebbe stata del 10%).