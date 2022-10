Twitter: Musk propone Blue a quasi 20 dollari con Spunta Blu e modifica Esplora

Ascolta questo articolo

Musk, il nuovo proprietario di Twitter, non sta certo perdendo tempo, sia nella riorganizzazione interna del social che nel richiedere ai suoi dipendenti alcuni cambiamenti (parte dei quali già messi in atto a tempo di record).

Nelle scorse ore, Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, ha cominciato ad attuare o richiedere i primi cambiamenti all’organizzazione interna del social. Nel corso di uno scambio con i suoi fans sulla piattaforma, il miliardario si è lamentato del fatto che, per ognuno che programma in Twitter, ve ne siano 10 adibiti a controllarlo: in un altro cinguettio, il CEO di Tesla e Space X ha detto di non sapere chi sia l’attuale CEO del social, visto che, come da sua biografia, lui è semplicemente il “chief Twit” (comandante in capo di Twitter).

Dopo aver licenziato in fretta e furia i 4 maggiori dirigenti del social ad acquisizione completata (secondo Business Standard) per evitare il “pagamento della liquidazione e l’esercizio di stock option non maturate“, in base a quanto racconta il New York Times, Musk avrebbe chiesto ai suoi manager di redigere elenchi di dipendenti da licenziare prima del 1° Novembre, data alla quale scatterebbero le sovvenzioni in azioni che, per i dipendenti del social, formano una buona parte del loro stipendio. Interpellato in merito su Twitter, Musk ha replicato affermando che “questo non è corretto“.

Secondo alcuni rapporti condivisi dalle testate The Verge e Platformer, Elon Musk avrebbe stabilito che il piano di abbonamento Blue, dagli attuali 4.99, dovrà costare 19.99 dollari grazie all’inclusione della spunta blu di utente verificato: gli attuali utenti verificati avranno a disposizione un lasso di tempo di 90 giorni per iscriversi a Blue, e pagare 19.99 dollari, altrimenti perderanno la loro prestigiosa spunta. Ai dipendenti, il giovane miliardario avrebbe dato, pena il licenziamento, 7 giorni per implementare la novità. Al momento non è chiaro come tale variazione sarà implementata, ma Musk ha già stabilito in merito che “l’intero processo di verifica è stato rinnovato in questo momento“.

Infine, come anticipato da alcuni dipendenti che han chiesto l’anonimato per parlare senza il permesso dell’azienda, Musk ha ottenuto una modifica all’interfaccia Home per quando gli utenti disconnessi visitano la sezione Esplora: prima ciò portava a un modulo di registrazione mentre, ora, “gli utenti disconnessi che visitano Twitter.com sono reindirizzati alla pagina Esplora che mostra i tweet e le notizie di tendenza“.