Twitter: malfunzionamenti legati ai limiti operativi, flop di Blue

Il social network Twitter, pronto a far pagare per l’accesso alle sue API, sta affrontando lo scarso successo del suo abbonamento Blue ma, oltre a ciò, sta anche sperimentando dei curiosi problemi in merito ai limiti di tweet, DM, e follow quotidiani consentiti.

Come noto Twitter sta puntando molto sul suo abbonamento Blue ma, secondo The Information, che ha attinto a documenti interni, gli abbonamenti a tale programma non sono particolarmente esaltanti. Certo, Blue sta generando 2,4 milioni di dollari al mese, e 7.2 milioni di dollari a trimestre in più e, per un’azienda che il neo proprietario Musk ha definito sull’orlo del fallimento, è sempre una fonte di entrate in più ma, leggendo anche i numeri, ottenuti in base a una proiezione sui dati americani, è emerso come Twitter Blue dovrebbe avere circa 290 mila abbonati globali.

Il ricercatore Travis Brown, cercando la stringa “blue_verified” nel back-end” nel codice dei profili dei twitters, ha ottenuto dati piuttosto sovrapponibili, stante un numero complessivo di abbonati pari a pressappoco 300mila.

Come se ancora non bastassero queste brutte notizie, nelle scorse ore diversi utenti han lamentato malfunzionamenti, con l’impossibilità di accedere ai loro messaggi diretti, a pubblicare tweet e a seguire gli utenti. Nel penultimo caso, spesso compariva il messaggio secondo cui si era raggiunto il limite di tweet mentre nell’ultimo caso l’errore riportava che non si era in grado di seguire più persone in quel momento. Poco dopo, Twitter ha pubblicato dal suo account di supporto un messaggio nel quale si diceva consapevole dei problemi riscontrati da alcuni utenti e che si era al lavoro per risolverli.

Sbirciando nella pagina di aiuto, sono riportati dei limiti in questi ambiti. Nello specifico viene riferito che non si può postare più di 2.400 tweet (compresi i retweet) al giorno, un limite poi suddiviso in diverse fasce semi-orarie. Scaduto tale limite, dopo qualche ora, si potrà tornare a twittare. C’è anche il limite del non poter inviare più di 500 messaggi privati al giorno. In più, la medesima pagina di supporto elenca il limite di 400 follow al giorno, con ogni account che potrà seguire al massimo 5.000 profili con “i tentativi di seguire più account saranno “limitati da rapporti specifici dell’account“. Le regole risultano valide da qualsiasi dispositivo, mobili, web, e API.

Nel mentre si avvia a scadere l’accesso gratuito alle API, prorogato sino al 13 Febbraio, Twitter ha pubblicato un mini-listino riferendo che addebiterà 100 dollari al mese agli sviluppatori per accedere al livello base delle API, che assicura l’accesso alle API pubblicitarie e a un “basso livello di utilizzo” delle API, sebbene non sia stato precisato quanto basso sia tale livello di utilizzo.