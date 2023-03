Twitter: le risposte saranno riorganizzate per priorità. Sfavoriti gli utenti free

A causa della fuga della maggior parte degli investitori pubblicitari, Elon Musk sta tentando di svincolare Twitter dalla sua dipendenza nei riguardi delle entrate pubblicitarie e, per questo, sta puntando molto sull’abbonamento Blue che, dal Febbraio scorso, è arrivato anche in Italia. Da noi, tale abbonamento costa come piano annuale 7 euro al mese od 84 euro all’anno mentre, come piano mensile, il costo è di 8 euro al mese o di 96 euro all’anno.

Ciò se ci si abbona dal web mentre, abbonandosi lato mobile da Android e iOS, il piano mensile è di 11 euro, per coprire le tasse degli store di Apple e Google. Inutile dire che in molti hanno criticato il prezzo di quest’abbonamento.

Per tali listini, si ha diritto ha una modalità lettura, alla modifica o all’annullamento dei tweet, a temi e icone particolari per l’applicazione, e all’utilizzo degli NFT, non fungible token, come immagini del profilo. In passato si è parlato anche della promessa di visualizzare meno pubblicità (ridotta del 50%). Nelle scorse ore, Elon Musk, proprietario del social, è tornato in qualche modo sulla tematica dell’abbonamento Blue, e di quello che offre.

Nello specifico, l’imprenditore ha spiegato che, “presto“, le risposte saranno ricalibrate in ordine prioritario, dando la massima priorità alle risposte delle persone che si seguono (People you follow), seguite dalle risposte degli account verificati e quindi paganti. Nell’eventualità che non si paghi per Blue (ottenendo che il proprio account sia 1000 volte più difficile da ingannare da parte di trol e bot) o che non si segua un account, le proprie risposte avranno in pratica la stessa priorità dei tweet spazzatura o dei bot.

Infine, per ribadire il concetto, Elon Musk ha osservato come vi sia della grande saggezza nel vecchio detto secondo il quale si ottiene quello per cui si paga, come a dire che non pagando si ottiene un’esperienza molto più scadente nell’uso di Twitter. Al momento è bene ribadire come non sia stata data una tempistica precisa a quel “presto” menzionato nel post che il CEO del social ha pubblicato nel suo seguitissimo account personale.