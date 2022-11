Twitter: Jim Carrey abbandona il social con un enigmatico cartoon

Ascolta questo articolo

Da quando Elon Musk ha acquisito Twitter, il social del canarino azzurro è diventato discusso come non mai, con gli investitori pubblicitari che stanno drasticamente riducendo i propri investimenti sulla piattaforma, anche in un periodo per essi cruciale, come quello del Black Friday e del Cyber Monday. Anche i personaggi importanti, o VIP, sembra stiano facendo a gara nel tenersi alla larga da Twitter.

Aveva iniziato il 29 Ottobre la cantante Toni Braxton che, pur non ritenendo sicura la piattaforma e temendo che dietro la libertà di parola venisse scudato il discorso d’odio, non ha tecnicamente abbandonato il social, limitandosi a smettere di postare dalla data in questione. Ci sono state poi le prese di posizione di altri personaggi famosi, come Woopy Goldberg e Tea Leoni, con ambedue le attrici che si sono prese una pausa, ritenendo troppo caotico il momento attuale di Twitter e auspicandosi tempi migliori e più calmi. Stesso discorso per l’attore Pedro Pascal, e per il simpatico comico Stephen Fry: non legato allo spettacolo, un arrivederci eccellente si è rivelato essere quello del vicepresidente del marketing globale di Apple, Phil Schiller.

Alla folta pattuglia di personaggi menzionati, nelle scorse ore se n’è aggiunto un altro, che ha anticipato la disattivazione del proprio account: si tratta del celebre attore Jim Carrey, noto per The Mask, The Truman Show e, ultimamente, per aver interpretato il cattivo Robotnik nel due ultimi live action dedicati al riccio blu mascotte (post Alex Kidd) di SEGA, Sonic The Edgehog.

In un tweet di commiato in cui ha espresso il suo affetto per i propri fan, Carrey ha condiviso, senza riferirsi a Musk, un cartone animato che, basato su un proprio dipinto, è stato movimentato dall’animatore Jimmy Hayward, apprezzato per aver messo le mani sulla versione del cacciatore di taglie Jonah Hex pubblicata nella collana Vertigo Visions della DC Comics. Nel cartone, doppiato dallo stesso attore, un vecchio e matto guardiano del faro balla all’aperto, in una notte tempestosa, invocando gli angeli e guidando nella notte pericolosa attraverso il proprio faro.

Al momento non è chiaro il motivo preciso della decisione di Jim Carrey che, a onor del vero, assunse una posizione forte anche nei riguardi di Facebook qualche anno fa, disattivando il proprio account, e vendendo le azioni del social in suo possesso, per protestare contro il fatto che, a suo avviso, non veniva fatto abbastanza per fermare le interferenze russe sulla politica americana, con Facebook che addirittura avrebbe guadagnato dai messaggi pubblicitari che portarono Trump a vincere nel 2016.