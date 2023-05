Twitter introduce l’avanzamento veloce nei video e il picture in picture

All’inizio di questo mese il miliardario Elon Musk – proprietario di Twitter – aveva comunicato che avrebbe introdotto la crittografia end-to-end per i messaggi privati DM e una funzione di chiamate audio / video. In seguito, la piattaforma ha rivoluzionato una delle funzioni concesse agli abbonati di Blue, e così è arrivata la possibilità di caricare i video, sempre in Full HD come prima, ma con una durata massima di 2 ore e con una dimensione dei file che passava da 2 a 8 GB. Gli annunci di novità però non si sono esauriti qui.

Nelle scorse ore, un utente (Jesse Daugherty, noto come @jtdaughha) chiesto a Elon Musk di introdurre la funzione per andare avanti o tornare indietro di 15 secondi nei video e Musk ha risposto prontamente che tale funzionalità sarà introdotta la prossima settimana. A tal proposito molti utenti hanno dimostrato il loro gradimento in merito. C’è chi ha parlato di una funzionalità che mancava e che era stata lungamente desiderata, e chi ha ammesso come, in precedenza, avesse saltato tanti video proprio perché non poteva accelerarli.

Qualcuno, ravvisando una competizione in arrivo con YouTube, si è domandato “quanto costerebbe clonare le funzionalità di YouTube probabilmente più economiche ora con l’AI che aiuta a programmare“. In attesa che arrivino anche altre funzionalità per competere con la piattaforma di Google, Musk ha comunicato che, la prossima settimana, sempre per i video, arriverà una nuova funzionalità molto utile agli users, invero già presente in piattaforme come YouTube e WhatsApp.

Nello specifico si tratta della funzione “picture-in-picture” che, lato mobile, permette ad esempio di continuare a guardare un video in una finestrella senza lasciare la schermata corrente, nel caso di Twitter, permetterà anche di continuare a guardare un video nel mentre si prosegue con lo scrollare il feed dei post, cosa non possibile in precedenza se ci si impegnava a guardare un video. In questo caso qualche utente ha osservato che la funzionalità PiP “consente la monetizzazione del video senza effettivamente incorporare annunci nel video in quanto consente agli utenti di vedere gli annunci mentre scorrono Twitter!“.

Molte persone hanno sottolineato come tale funzionalità sarà utile in ottica multi-tasking. Infine, diversi utenti hanno l’occasione per richiedere altre migliorie, come il riprodurre un video mentre si va su altre app, il riprodurre solo l’audio di un video (utile per i podcast) o il non ammutare l’audio di altri video su iOS quando si entra su Twitter.